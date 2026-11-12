Il Crystal Palace esonera Pierre Sage: Thomas Frank favorito per la panchina. Altro scossone in Premier League!

Il Crystal Palace ha deciso di esonerare Pierre Sage: per raccogliere la sua eredità in panchina il favorito è Thomas Frank

Nuovo scossone in Premier League. Il Crystal Palace ha ufficialmente esonerato l’allenatore Pierre Sage dopo appena cinque mesi alla guida della squadra, precipitata all’ultimo posto in classifica. La sconfitta casalinga per 3-1 subita domenica contro il Liverpool, quarta battuta d’arresto consecutiva in campionato, ha reso inevitabile la separazione. Il tecnico francese diventa così il secondo manager sollevato dall’incarico in questa stagione nel massimo campionato inglese, poche ore dopo il licenziamento di Michael Carrick da parte del Manchester United. Per la successione, secondo la BBC, la dirigenza delle Eagles ha già avviato trattative avanzate con Thomas Frank.

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Il comunicato ufficiale e i numeri della crisi

Arrivato a giugno con un contratto triennale per raccogliere l’eredità di Oliver Glasner — passato poi al Nottingham Forest dopo aver conquistato FA Cup e Conference League — il 47enne ex Lens non è riuscito a ripetersi a Londra, chiudendo la propria esperienza con un bilancio di appena cinque vittorie in sedici gare complessive. In campionato il Palace ha raccolto solo due successi nelle prime dieci giornate, incassando 24 reti (peggior difesa del torneo), mentre in Europa League occupa il 21° posto su 36 squadre con una vittoria in quattro partite. Insieme a Sage lasciano il club anche i collaboratori Jamal Alioui, Damien Della Santa e Sandy Guichard. Nella nota ufficiale, la società ha salutato lo staff tecnico:

«Il club ringrazia Pierre e il suo staff per l’impegno profuso durante la loro permanenza nel sud di Londra e augura loro il meglio per il futuro. Un aggiornamento sul processo di nomina del nuovo allenatore sarà fornito a tempo debito»

Dal crollo con il Brighton alle assenze pesanti

La parabola discendente era iniziata l’11 ottobre con il pesante 5-0 incassato contro gli storici rivali del Brighton, al termine del quale lo stesso Sage aveva ammesso di provare “shame” (vergogna) per la prestazione offerta. Nonostante una certa comprensione iniziale a Selhurst Park — alimentata dai numerosi infortuni e dalle defezioni degli attaccanti Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr, frenati da problemi fisici e dalle questioni personali legate alla volontà di lasciare il club — i tre ko successivi hanno segnato il capolinea.

Assalto a Thomas Frank verso la trasferta di Coventry

Ora il Crystal Palace punta con decisione su Thomas Frank per rilanciarsi dopo la sosta per le nazionali, in vista del prossimo impegno di Premier League sul campo del Coventry, in programma il 21 novembre. L’ex guida del Brentford è reduce dall’esperienza al Tottenham, dove era stato esonerato a febbraio dopo meno di otto mesi lasciando gli Spurs al sedicesimo posto, a soli cinque punti dalla zona retrocessione dopo otto gare senza vittorie.