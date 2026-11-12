Napoli, summit tra Manna e Leaderbrock: novità importanti per Varela, Rafa Marin e Alisson Santos. Cosa è successo e cosa filtra per il futuro

Napoli, il ds Giovanni Manna ha incontrato l’agenzia Leaderbrock: novità riguardanti Varela, Rafa Marin e Alisson Santos. Tutti i dettagli

Il Napoli accelera la programmazione sportiva e lavora su più tavoli per consolidare la competitività dell’organico attuale e gettare le basi strategiche del futuro. Secondo Sky, nelle scorse ore il direttore sportivo Giovanni Manna ha tenuto un vertice operativo particolarmente proficuo con Hector Peris, CEO della nota agenzia di procuratori Leaderbrock. Il confronto è servito innanzitutto per sondare alcune interessanti opportunità provenienti dalla Liga spagnola, ma il cuore dell’incontro si è concentrato in modo approfondito su tre dossier prioritari per il calciomercato del club partenopeo.

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Gustavo Varela nel mirino: il Napoli si iscrive alla corsa

Il primo capitolo affrontato durante il colloquio riguarda Gustavo Varela. L’interesse della società azzurra nei confronti del giocatore è totale, come già ribadito pubblicamente in più occasioni dallo stesso Manna. Dal canto suo, il Monza continua a manifestare l’intenzione di trattenere il calciatore nella finestra di gennaio, pur essendo consapevole di quanto sarà complesso resistere alle importanti offerte in arrivo sia dall’Italia sia dall’estero. Con questo faccia a faccia, la dirigenza napoletana si iscrive ufficialmente alla corsa per assicurarsi il talento in vista della prossima sessione invernale.

Rinnovo Rafa Marin: attestato di stima per il difensore

Spazio poi alle questioni interne, con un focus dedicato alla situazione contrattuale di Rafa Marin. Il centrale spagnolo ha saputo conquistare la piena fiducia dello staff tecnico e di tutto l’ambiente grazie al suo rendimento, spingendo il club a manifestare al suo entourage la volontà di avviare i dialoghi per il prolungamento. Nei prossimi mesi potrà dunque aprirsi una vera e propria trattativa: non sussiste alcuna urgenza temporale, considerando che il difensore è già legato ai colori azzurri fino al 2029, ma la mossa rappresenta una chiara testimonianza della grande stima riposta nel calciatore.

Alisson Santos dichiarato incedibile verso la sfida al City

Infine, il summit è risultato decisivo per ribadire la linea irremovibile del Napoli sul futuro di Alisson Santos. Nonostante i numerosi sondaggi esplorativi effettuati in vista di gennaio da diverse società, pronte a mettere sul piatto cifre vicine ai 30 milioni di euro, il giocatore è stato dichiarato assolutamente incedibile. La dirigenza lo considera infatti uno dei pilastri fondamentali da cui ripartire nella seconda parte di stagione, con il suo rientro in campo atteso con grande trepidazione in vista dell’imminente sfida contro il City.