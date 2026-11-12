Italia Francia 3-1: show azzurro, doppio Pio Esposito e Frattesi per agganciare la vetta e sognare in grande – Calcio News 24

Italia Francia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 5ª giornata di Nations League 2026
L’Italia batte la Francia – capolista del Girone A – nella quinta giornata di Nations League. Gli azzurri rimontano dopo l’iniziale svantaggio di Olise, con la doppietta di Pio Esposito e il gol di Frattesi. 10 punti in classifica al pari dei Blues: in caso di vittoria contro il Belgio, qualificazione da primi della classe.
Italia Francia 3-1: sintesi e moviola
90′ Fischio finale –
L’Italia vince 3-1.
75′ Doppietta Pio Esposito –
Questa volta non sbagliano gli azzurri. Pio Esposito chiude col destro e infila Maignan per il 3-1.
74′ Altro rigore per l’Italia –
Secondo penalty per gli azzurri. Vergara sguscia via in area e viene steso da Upamecano. Rigore per gli azzurri sacrosanto.
70′ Ammonito Bastoni –
Giallo pesante, salterà il prossimo match con il Belgio.
64′ Gol Frattesi –
L’Italia l’ha ribaltata! Barella con un gran movimento a liberarsi, poi tocco per Dimarco. Assist al bacio per l’inserimento di Frattesi che fa 2-1.
60′ Sbaglia il rigore Sebastiano Esposito –
Sceglie la potenza, ma sbaglia completamente mira. Pallone fuori, erroraccio dal dischetto.
58′ Rigore per l’Italia –
Cambiaghi vola in fascia, entra in area e sposta il pallone, venendo abbattuto da Malo Gusto. Rigore per l’Italia
57′ Tiro Truffert –
Sinistro velenoso sul primo palo, respinge Donnarumma.
53′ Occasione Cambiaghi –
Cross dalla destra, tacco di Pio Esposito con Cambiaghi che si inserisce e tocca di rapina ma trova l’uscita provvidenziale di Maignan.
52′ Palo Cherki –
Francia vicinissima al pareggio. Donnarumma sbaglia ancora, regalando palla agli avversari. Destro secco rasoterra di Cherki che si infrange sul palo grazie al tocco di Gigio che si riscatta.
50′ Cherki non calcia, ma che brivido –
Risponde subito la Francia col ribaltamento di fronte. Cherki tarda troppo al tiro in porta, scontrandosi con la retroguardia azzurra.
48′ Cambiaghi pericoloso in area –
Italia pericolosissima in avvio di ripresa. Cambiaghi si infila in area ma tergiversa e non calcia, venendo rimontato dalla difesa francese.
46′ Inizia la ripresa –
Cominciato il secondo tempo.
45′ Fine primo tempo –
Finiscono 1-1 i primi 45′ di Italia Francia.
39′ Ammonito Pio Esposito –
Calcia via il pallone dopo un fallo commesso. Giallo ingenuo.
38′ Salva tutto Scalvini –
Intervento provvidenziale del difensore, che mette in angolo un traversone di Olise anticipando in extremis Douè.
34′ Palo Barcola –
Azione incredibile della Francia, con Barcola che dal limite apre il compasso e calcia a giro. Pallone che si infrange sul palo.
32′ Pericoloso Cherki –
Non inquadra il bersaglio il gioiello del Manchester City. Tentativo importante verso la porta di Donnarumma ma nulla di fatto.
28′ Tiro Sebastiano Esposito –
Vicino al gol anche Sebastiano. Conclusione da posizione defilata respinta da Maignan.
27′ Gol Pio Esposito –
L’Italia la pareggia! Super azione in slalom di Cambiaghi, che dal fondo disegna un cross rasoterra perfetto per l’inserimento di Pio: anticipo da vero 9 e rete da rapinatore d’area.
20′ Occasione Malo Gusto –
Che brivido ancora per l’Italia! Dal fondo, il terzino scodella un tiro-cross che diventa insidioso per Donnarumma. Ci mette una pezza in qualche modo il portiere.
18′ Barcola vicino al raddoppio –
Coast to coast dell’esterno del Liverpool, che arriva davanti a Donnarumma e da posizione defilata cerca il gol. Respinta con i piedi di Donnarumma.
15′ Ancora Da Cunha –
Altra conclusione velenosa, questa volta il pallone si spegne abbondantemente a lato.
12′ Ammonito Jacquet –
Primo giallo del match, entrata in ritardo e ammonizione corretta.
11′ Gol Olise –
Francia avanti, ma che errore dell’Italia!? Donnarumma sbaglia l’uscita dal basso regalando palla a Olise. Dribbling secco e tap-in che vale l’1-0.
9′ Tiro Da Cunha –
Stop di petto e mancino al volo che sorvola la traversa. Conclusione pazzesca del centrocampista del Como.
8′ Colpo di testa di Rabiot –
Truffert al cross col mancino, Rabiot indisturbato colpisce di testa sul secondo palo ma trova l’opposizione provvidenziale di Donnarumma.
3′ Ci prova subito Douè –
Primo lampo della Francia. Barcola verticalizza per Douè, che in area di rigore battezza il primo palo ma coglie solo l’esterno della rete. Donnarumma era sulla traiettoria.
1′ Fischio d’inizio –
Cominciata Italia Francia.
Migliore in campo Italia
Al termine del match
Italia Francia 3-1: risultato e tabellino
Reti: 11′ Olise, 27′ Pio Esposito, 64′ Frattesi, 75′ Pio Esposito rig.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (70′ Doumbia), Tonali, Barella; S. Esposito (61′ Vergara), P. Esposito, Cambiaghi (61′ Dimarco). Ct. Mancini
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto (76′ Kumbedi), Jacquet, Upamecano, Truffert (77′ Diouf); Cherki (81′ Camavinga), Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué (77′ Mayulu), Barcola (77′ Kroupi). Ct. Zidane
Ammoniti: 12′ Jacquet, 39′ Pio Esposito, 70′ Bastoni