I 3 migliori giovani italiani della Serie A: chi ha impressionato di più

Futuro Azzurro in mostra: chi sono i 3 giovani italiani protagonisti della prima parte di stagione

La nuova generazione del calcio italiano continua a mandare segnali incoraggianti. Nelle prime giornate della Serie A 2026/27, diversi talenti azzurri hanno trovato spazio, continuità e rendimento, confermando di poter rappresentare il presente oltre che il futuro del movimento nazionale.

Tra i tanti profili emergenti, tre giovani sembrano aver compiuto il salto di qualità più importante: Niccolò Pisilli, Antonio Raimondo e Mattia Liberali. Tre percorsi differenti, ma accomunati dalla capacità di incidere ad alti livelli nonostante la giovane età.

Niccolò Pisilli, il leader silenzioso della Roma

Il primo nome è quello di Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma cresciuto nel settore giovanile giallorosso. A 22 anni è ormai una realtà consolidata del centrocampo capitolino.

Pisilli si è imposto grazie alla sua completezza: inserimenti, qualità tecnica e capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo. Dopo aver accumulato oltre 50 presenze in Serie A nelle ultime stagioni, è diventato uno dei punti fermi della Roma e una presenza stabile nel giro delle nazionali giovanili azzurre.

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Antonio Raimondo, goleador vero

Nel panorama dei giovani attaccanti italiani che si stanno mettendo in luce, il profilo di Antonio Raimondo merita un’attenzione particolare. Lui incarna le caratteristiche del classico numero nove moderno: struttura fisica imponente, eccellente protezione della palla e un mancino potente e preciso con cui sa trovare la via della rete in qualsiasi momento.

Sul piano tattico, Raimondo si fa apprezzare non solo per la presenza in area di rigore, ma anche per la generosità con cui lavora per la squadra. È un attaccante capace di fare da perno per la risalita del pallone, attaccare la profondità con tempi corretti e sfruttare l’abilità nel gioco aereo sulle palle inattive.

Mattia Liberali, fantasia pura

Il terzo posto spetta a Mattia Liberali, uno dei talenti più brillanti del calcio italiano.

La sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e inventare giocate decisive lo rende uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama nazionale. Non a caso è già entrato nel radar della Nazionale maggiore nonostante la giovanissima età.

Chi può esplodere dopo la sosta?

Attenzione anche ad altri giovani che potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella seconda parte della stagione.

Tra questi spicca Riccardo Cassano, centrocampista del Como classe 2009, considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio lariano e già valutato 6 milioni di euro Da monitorare anche Simone Lontani, centrocampista del Parma.