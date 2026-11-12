Bucciantini in esclusiva a Juventusnews24: le parole

Juventus, l’analisi di Marco Bucciantini a Juventusnews24: tra le difficoltà di Spalletti, gli infortuni e i limiti strutturali della rosa

Il momento delicato attraversato dalla Juventus continua a tenere banco nel dibattito sportivo nazionale. A fare il punto sulla situazione in casa bianconera è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 Marco Bucciantini, autorevole giornalista, scrittore ed editorialista sportivo noto per la sua spiccata capacità di analisi tecnica e culturale del calcio italiano.

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Questo avvio di stagione ha evidenziato una mancanza di continuità della Juventus, soprattutto tra campionato ed Europa League. In Europa la squadra sembra avere ottime possibilità di accedere direttamente agli ottavi. Secondo te, da cosa dipende principalmente questa alternanza di risultati? È soltanto una questione di infortuni oppure ci sono anche delle responsabilità di Spalletti?

«Io credo che la mancanza di continuità della Juventus vada analizzata partendo da un presupposto: questa squadra ha sempre avuto una grande volontà. In tutte le partite che ho visto c’è sempre stata la volontà di fare, di pensare. Questa è proprio la cifra del suo allenatore, il modo di Spalletti di stare nel calcio da sempre.

Si vede che c’è una ricerca continua del miglioramento, anche se non sempre le cose riescono bene. Il problema è che questa ricerca si scontra continuamente con dei limiti, che sono soprattutto quelli dei giocatori. A volte pensiamo che una squadra sia discontinua perché attacca e stacca la spina. Invece bisogna guardare anche gli interpreti che hai a disposizione e chiedersi se siano davvero in grado di garantirti un determinato livello di qualità per tutta la partita. Io credo che una squadra come la Juventus, con limiti ingigantiti dalle assenze, faccia fatica a trovare continuità.

Può anche vincere tre partite consecutive e dare l’impressione di essere diventata continua, ma il discorso è diverso. Deve essere più brava a gestire i risultati, senza avere necessariamente il mito di dover disputare sempre la partita completa. Finché non recupererà giocatori importanti, sarà complicato riuscirci. Gli infortuni hanno un peso enorme, ma soprattutto mettono in evidenza i limiti strutturali di questa rosa».

Restando sulle difficoltà offensive, la Juventus sembra avere diversi giocatori più adatti a partire da posizione esterna o ad agire alle spalle di una prima punta. Come giudichi la convivenza tra Kolo Muani e Woltemade e quanto pesa l’assenza di un centravanti vero?

«La Juventus ha tanti attaccanti da perimetro, giocatori che entrano tutti in area di rigore portando il pallone al piede. Sono calciatori con caratteristiche interessanti, ma spesso simili.

Ci sono giocatori capaci di saltare l’uomo, di attaccare partendo dall’esterno e di arrivare in area con la giocata individuale. Ma poi ci sono Woltemade e Kolo Muani, che rappresentano una coppia particolare.

Per descriverli mi viene in mente una frase di De Gregori: sono companatico senza pane. Il companatico c’è, ma manca il pane. E il pane, in questo caso, è il centravanti. Questa squadra, con un giocatore davanti che sappia occupare fisicamente l’area di rigore, tenere il difensore addosso e dare profondità, potrebbe esplodere in tutta la propria ricchezza offensiva.

Invece rimane una squadra nella quale diversi giocatori non riescono nemmeno a esprimere pienamente le proprie qualità, perché sono costretti a fare una parte che non è la loro.

A volte un allenatore costruisce una coppia d’attacco sperando che uno più uno faccia tre, cioè che due giocatori insieme riescano a produrre qualcosa di superiore alla somma delle loro qualità individuali. La Juventus, con Woltemade e Kolo Muani, mette insieme due giocatori sperando che almeno uno riesca a diventare quello che serve alla squadra.

È vero che la posizione di Woltemade permette a Kolo Muani di muoversi maggiormente. E Kolo Muani, quando può giocare in movimento, è un ottimo calciatore. Quando invece deve stare fermo, con il difensore alle spalle, diventa un altro tipo di giocatore.

In quelle situazioni si impaccia, sembra avere paura di tentare la giocata e finisce per apparire meno forte di quello che realmente è.

Poi c’è una cosa fondamentale da sottolineare: la Juventus è una squadra alla quale manca da tanti mesi il suo miglior giocatore. Yildiz è il miglior calciatore della Juventus. È quello che ha qualcosa in più, probabilmente l’unico vero futuro campione di questa squadra.

Se perdi il tuo giocatore più forte per una partita puoi nasconderlo, dopo due inizi a patirlo, dopo tre ne subisci l’assenza, dopo dieci vai nel panico.

Con Yildiz questa squadra avrebbe avuto un’efficacia diversa e questo si sarebbe riflesso su tutta la squadra e sull’intera stagione.

La Juventus non è discontinua perché gioca bene per venti minuti e poi improvvisamente cala. È discontinua perché questi sono i valori dei giocatori che ha a disposizione. Il calo, con determinati interpreti, diventa quasi naturale».

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