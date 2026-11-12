Calciomercato Napoli, clamorosa idea PSV per De Bruyne

Kevin De Bruyne lascia il Napoli a gennaio? L’indiscrezione dall’Olanda, l’interesse del PSV e i retroscena

Clamorosa indiscrezione di mercato dall’Olanda: il PSV Eindhoven sogna il grande colpo a effetto per la sessione invernale e mette nel mirino Kevin De Bruyne, leggendario centrocampista e trequartista belga celebre per la visione di gioco fuori dal comune e i lanci millimetrici. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, sarebbero già stati avviati i primi contatti esplorativi con l’entourage del campione ex Manchester City, il quale non avrebbe affatto chiuso le porte a un possibile trasferimento già nel mese di gennaio.

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Un feeling mai sbocciato con Napoli e il peso dello spogliatoio

L’indiscrezione conferma come la scintilla tra il numero 11 e l’ambiente partenopeo non sia mai realmente scoccata. Approdato all’ombra del Vesuvio un anno e mezzo fa, il fuoriclasse belga fatica a integrarsi pienamente con la squadra e la città. A incrinare ulteriormente i rapporti interni avrebbe contribuito la tensione esplosa sul campo di Oporto con Lorenzo Lucca, centravanti italiano dotato di grande fisicità e gioco aereo, un episodio che potrebbe aver segnato la frattura definitiva con lo spogliatoio.

Di fronte a una richiesta di cessione, il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis non alzeranno barricate. Essendo arrivato a parametro zero, il Napoli potrebbe liberarlo persino senza indennizzo — nonostante un contratto valido fino al 2027 con opzione — garantendosi comunque un risparmio netto di circa 6 milioni di euro sull’ingaggio (quasi 7 milioni lordi fino a fine stagione).

Il piano tattico del PSV di Peter Bosz

La società di Eindhoven è del resto abituata a puntare sull’esperienza di grandi campioni internazionali senza guardare alla carta d’identità.

Il tecnico Peter Bosz, necessita urgentemente di qualità sulla trequarti dopo le pesanti cessioni di Veerman, elegante regista passato al Borussia Dortmund, e di Saibari, dinamico centrocampista approdato al Bayern Monaco. Al Philips Stadion, De Bruyne tornerebbe al centro del progetto nel suo ruolo naturale: ora la decisione spetta esclusivamente al campione belga.