Mancini: «Dovremo fare una bella partita, altrimenti i tifosi ci rimarrebbero male»

Italia-Francia, la carica del commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini: le sue dichiarazioni a poche ore dalla sfida di Nations League

Intervistato ai microfoni della Rai alla vigilia del calcio d’inizio, il ct azzurro Mancini ha presentato la sfida con grande determinazione, sottolineando l’importanza della posta in palio e la mentalità con cui la squadra dovrà affrontare i vicecampioni del mondo:

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PAROLE – «Dovremo fare una bella partita perché altrimenti i tifosi ci rimarrebbero male. Quindi dovremo cercare di giocare bene e fare un buon risultato. E comunque San Siro fa sempre il pieno quando arriva la Nazionale. San Siro è uno degli stadi più belli che ci sono in Italia. Ha fatto la storia del calcio, ha oltre cento anni di storia… Quindi giocare a San Siro è come essere veramente alla Scala. Intanto sappiamo che sarà una partita molto difficile, perché comunque, anche se la Francia è priva di qualche giocatore importante, rimane sempre una grande squadra. E poi spero che riusciremo a fare qualche errore in meno e a migliorare certe situazioni di gioco»

SUI SINGOLI – «”L’Italia ha avuto i più grandi difensori della storia, quindi è abbastanza difficile raggiungere quei livelli. Però penso che abbiamo dei bravi difensori e dobbiamo lavorarci, perché dietro a Bastoni, dietro a Scalvini, che sono giovani ma giocano già da un po’ di tempo, ci sono altri tre o quattro ragazzi bravi. Palma per me sarà un grande difensore, così come lo sarà Leoni, così come lo sarà Ahanor. Frattesi? Sta giocando con continuità alla Lazio, quindi ha trovato probabilmente la sua identità. Sta bene, gioca, è tranquillo. In questo momento sicuramente è uno dei migliori per rendimento»

CISSE E LIBERALI – «È una scelta perché comunque sono gli ultimi arrivati e abbiamo una partita tra tre giorni. Quindi oggi è stata questa la scelta. Siamo in 28 e purtroppo qualcuno deve andare in tribuna. Pio e Sebastiano Esposito? Tutti e due devono crescere, perché comunque Pio è più giovane, quindi può crescere molto e migliorare. Secondo me ha dei margini enormi di miglioramento. Seba è un giocatore un po’ diverso. Ha fatto bene quando è entrato, ma può dare molto di più»

KIMI ANTONELLI – «Credo che lui sia un fuoriclasse. Un fuoriclasse come ce ne sono stati nella storia dello sport italiano: Pantani, Tomba, Valentino Rossi. Ne nasce purtroppo uno ogni tanto e adesso c’è lui, che sicuramente farà la storia… Anzi, l’ha già fatta perché essere il primo italiano a vincere il Mondiale dopo tanti anni, e poi alla sua età… E’ uno di quei campioni che dovremmo sperare continuino a nascere, come ne abbiamo avuti noi nel calcio»

SUL ‘CASO FIGC’ – «Noi siamo così. Siamo così: quando non ci fanno male gli altri, ce lo facciamo da soli»