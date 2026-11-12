 Formazioni ufficiali Italia Francia: Mancini conferma i fratelli Esposito
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Formazioni ufficiali Italia Francia: il ct Mancini conferma i fratelli Esposito dal 1′! Zidane schiera il tridente inedito

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Published 4 ore fa il 12 Novembre 2026
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Pio Esposito Sebastiano Esposito esultanza Turchia Italia per calcio

Formazioni ufficiali Italia Francia: le scelte di Mancini e Zidane per la sfida di Nations League 2026

Il grande calcio internazionale torna a prendersi la scena. A poco più di un mese dall’ultimo confronto, Italia e Francia si ritovano l’una di fronte all’altra in un duello che profuma di storia e di vertice.

Le scelte tattiche e il nodo Mbappé per la Francia

La vigilia del match è stata inevitabilmente condizionata dalle condizioni fisiche di alcuni protagonisti. La selezione transalpina, guidata in panchina da Zinédine Zidane, dovrà fare a meno dal primo minuto di Kylian Mbappé.

Dal canto suo, mister Roberto Mancini non vuole fare calcoli e punta con decisione sulla continuità tattica, confermando il collaudato modulo 4-3-3 per dare imprevedibilità e solidità alla manovra.

La posta in palio è altissima. Attualmente gli Azzurri occupano la seconda posizione nel girone di Nations League a quota 7 punti. L’imperativo categorico è conquistare l’intera posta in palio:

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ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Ct. Mancini

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct. Zidane

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