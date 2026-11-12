Baldini: «Questi ragazzi per me sono un dono. Su Ekhator e Camarda...»

Italia Under-21, vigilia di fuoco per gli azzurrini: il ct Silvio Baldini carica gli i giovanissimi in vista del test di Laval

Il fascino della sfida contro i Bleus accende anche la Nazionale Under-21, pronta a scendere in campo per il primo dei due prestigiosi test amichevoli in programma in questa sosta. Domani, venerdì 13 novembre, i giovani Azzurrini affronteranno i pari età della Francia sul terreno di gioco di Laval, inaugurando un ciclo di impegni che si chiuderà lunedì 16 novembre con la seconda amichevole casalinga contro il Belgio, ospitata allo stadio Armando Picchi di Livorno. Le parole del ct Baldini:

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PAROLE – «Questi ragazzi per me sono un dono. Giocheranno Palmisani, Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Amatucci, Lipani, Dagasso, Cacciamani, Fini e Camarda. Si sono tutti allenati bene. Affronteremo due partite molto ravvicinate, poco tempo per recuperare, vedremo se dovremo fare tante sostiuzioni oppure usare due blocchi differenti»

UNA FAMIGLIA – «Qua è come ritrovarsi in famiglia, per esempio quando ci sono persone che lavorano all’estero, con tutta l’armonia che si ha quando si torna assieme. Siamo una grande famiglia, loro sono speciali. I ragazzi sanno distinguere professionalità e lavoro e il divertimento. In campo si fanno le cose per bene, mentre a tavola c’è allegria: scherzano, sorridono. Avere loro per me è un dono, un dono divino. Non esagero, sono speciali questi ragazzi. Non avrei mai pensato che sarebbe potuto nascere un feeling così importante. Con loro parliamo di tante cose, che poi vengono agganciate al calcio, ma poco c’entrano. Mi danno sempre risposte giuste, mi fanno sentire utile. Non solo sto a spiegargli i moduli, ma anche a dare loro spunti per diventare persone e giocatori migliori, mi dà una grande gratificazione»

CAMARDA – «Deve togliersi dalla testa le cose negative, bensì deve pensare che gioca in A, in nazionale: a giugno è stato con la maggiore, è un 2008, ci sarà un prossimo biennio con l’U21 dove sarà ancora il centravanti questo momento lo ricorderà con grande gioia, lo avrà aiutato a diventare più bravo»

I GIOVANI – «I giovani bravi devono far parte di questa squadra. Lulli è sempre stato monitorato, non pensavo sarebbe esploso così rapidamente. E’ arrivato per la prima volta la scorsa pausa, ma sembra qui da sempre. Ekhator? E’ fortissimo, può dare una grossa mano alla Juventus. E’ più maturo degli anni che ha, ha compiuto venti anni ieri, ma sembra uno di venticinque, ventisei. In fase di non possesso si sa sacrificare, avrà un grande futuro. Inacio è un ragazzo promettente, dalle grandi qualità, si sta comportando alla grande, avrà il suo spazio».