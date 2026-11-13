Van Dijk Milan, il sogno di Cardinale torna d’attualità: addio Liverpool e rossoneri alla finestra?

Il capitano olandese Van Dijk apre alla possibilità di lasciare Anfield: Cardinale e Ibrahimovic lo stimano da tempo, mentre il contratto con il Liverpool resta un nodo tutto da sciogliere

Il futuro di Virgil van Dijk potrebbe riservare una clamorosa sorpresa e coinvolgere direttamente il Milan. Il difensore olandese, attualmente al Liverpool, ha parlato dal ritiro della Nazionale Orange, lasciando intendere che la sua permanenza ad Anfield non sia affatto scontata. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e, al momento, non ci sono certezze su un eventuale rinnovo.

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«Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove», ha dichiarato il centrale, mostrandosi comunque tranquillo riguardo al proprio futuro. Parole che non sono passate inosservate, soprattutto dalle parti di Casa Milan.

CARDINALE E IBRAHIMOVIC PAZZI PER VAN DIJK

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale nutre da tempo una grande ammirazione per il difensore olandese. Già la scorsa estate il patron rossonero aveva sognato di portarlo a Milanello, ma il Liverpool non aveva intenzione di privarsi del proprio capitano.

Anche Zlatan Ibrahimovic apprezza particolarmente Van Dijk, sia per le sue qualità tecniche sia per la personalità e la leadership che garantisce in campo.

IL MILAN CI PENSA: MALDINI E NESTA NEL CUORE DELL’OLANDESE

La concorrenza, però, non manca. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor e diversi club sauditi potrebbero farsi avanti in caso di addio ai Reds.

Un dettaglio interessante riguarda la stima che Van Dijk ha sempre manifestato nei confronti di Paolo Maldini e Alessandro Nesta. L’olandese ha definito quel Milan qualcosa di speciale, esaltando soprattutto l’eleganza dell’ex numero 13 rossonero.

Se non dovesse arrivare il rinnovo, già a gennaio il difensore potrebbe iniziare a valutare nuove destinazioni. Il Milan osserva e sogna: Van Dijk potrebbe diventare una clamorosa occasione di mercato.