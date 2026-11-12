Pio Esposito scrive la storia: eguagliato il record di Vieri grazie al gol in Italia Francia. Ecco quale traguardo ha raggiunto

Francesco Pio Esposito ha scritto la storia durante Italia Francia, eguagliando il record di Christian Vieri

È Francesco Pio Esposito il protagonista assoluto dei primi quarantacinque minuti di Italia-Francia, chiusi sul punteggio di 1-1. Con la zampata che ha rimesso in equilibrio il match dopo l’iniziale vantaggio transalpino, il giovane centravanti azzurro non solo ha rialzato la Nazionale nel momento più delicato, ma ha anche riscritto le statistiche del calcio italiano raggiungendo un traguardo storico appartenuto finora a Christian Vieri.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Il gol del pareggio e il primato storico come Vieri

Al 27′, nel pieno della pressione francese, Pio Esposito ha messo in mostra tutto il suo istinto da autentico rapinatore d’area: sul preciso cross rasoterra di Nicolò Cambiaghi, bravo a sfondare sul fondo al termine di uno slalom, il centravanti ha anticipato la retroguardia avversaria insaccando l’1-1. Un sigillo pesantissimo che gli consente di diventare il primo giocatore a segnare almeno 8 gol nelle prime 14 presenze con la maglia dell’Italia dai tempi di Christian Vieri, capace di toccare la stessa quota tra il 1997 e il 1998 (dato Opta).

Un impatto straordinario per un attaccante sempre più centrale negli equilibri azzurri, protagonista in questa prima frazione anche di un’ammonizione ingenua rimediata al 39′ per aver calciato via il pallone dopo un fallo fischiato dall’arbitro. Un minuto dopo la rete del pari, al 28′, anche Sebastiano Esposito aveva sfiorato il sorpasso azzurro con una conclusione da posizione defilata respinta da Mike Maignan.

La cronaca del primo tempo: l’errore di Donnarumma e i brividi firmati Barcola

La prodezza di Esposito ha cancellato un avvio tutto in salita per gli Azzurri. La Francia aveva infatti approcciato l’incontro con grande aggressività, rendendosi pericolosa con Désiré Doué al 3′, con un colpo di testa ravvicinato di Adrien Rabiot neutralizzato da Gianluigi Donnarumma all’8′ e con un mancino al volo del centrocampista del Como Lucas Da Cunha al 9′. All’11’ era poi arrivato l’1-0 firmato da Michael Olise, rapido nello sfruttare un grave errore in uscita dal basso dello stesso Donnarumma per dribblarlo e depositare in rete.

Dopo il cartellino giallo estratto ai danni di Jacquet al 12′, il portiere azzurro si era riscattato respingendo con i piedi un coast-to-coast di Bradley Barcola al 18′ e intervenendo su un insidioso tiro-cross di Malo Gusto al 20′, spianando così la strada al pareggio firmato da Pio Esposito. Nel finale i Bleus sono tornati a spingere con Cherki (32′) e soprattutto con un palo colpito a giro da Barcola al 34′, prima del provvidenziale salvataggio in angolo di Giorgio Scalvini su Doué al 38′ che ha blindato l’1-1 fino all’intervallo.