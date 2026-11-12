Moviola Italia Francia: due rigori per gli azzurri. Gli episodi dubbi del match diretto da Kovacs, cosa è successo a San Siro

Moviola Italia Francia: gli episodi dubbi del match diretto da Kovacs, valido per la quinta giornata di Nations League 2026/27

Serata intensa e ricca di episodi chiave per l’arbitro Istvan Kovacs, chiamato a dirigere la sfida tra Italia e Francia terminata 3-1. Il fischietto rumeno ha avuto il suo bel da fare soprattutto nella ripresa, quando ha assegnato due calci di rigore in favore degli Azzurri, gestendo complessivamente con polso fermo una gara agonisticamente molto accesa.

Primo tempo: rischia Jacquet, giallo per Pio Esposito

La direzione di Kovacs si accende già al 13′, quando Jeremy Jacquet interviene in modo molto duro: l’arbitro estrae il cartellino giallo, ma il difensore francese rischia seriamente il rosso diretto per l’entità del fallo. Regolare la gestione dei fuorigioco segnalati dagli assistenti, che fermano correttamente prima Michael Kayode al 31′ e poi Bradley Barcola al 33′. Al 39′ arriva la prima ammonizione anche in casa Italia: Francesco Pio Esposito calcia via il pallone, venendo ammonito.

Ripresa decisiva: i due rigori su Malo Gusto e Upamecano

Nel secondo tempo l’episodio che accende al 59′: Kovacs punisce con il calcio di rigore un intervento in area di Malo Gusto, una decisione che corretta visto il contatto su Cambiaghi, poi comunque vanificata dall’errore dal dischetto di Sebastiano Esposito al 60′. Dopo un altro offside fischiato a Barcola al 57′ e un fallo in attacco ravvisato con attenzione a Pio Esposito al 48′, al 71′ finisce sul taccuino dei cattivi anche Alessandro Bastoni, sanzionato con il giallo per un comportamento non tollerato dal direttore di gara. Netto anche il secondo penalty concesso all’Italia al 74′: Dayot Upamecano entra in ritardo colpendo esclusivamente le gambe di Vergara senza mai toccare il pallone. La scelta di Kovacs è ineccepibile e Francesco Pio Esposito trasforma il 3-1 definitivo.

La prova di Istvan Kovacs risulta ineccepibile.