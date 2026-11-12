Pagelle Italia Francia: Pio Esposito da record, brutto errore Sebastiano. Magic moment per Frattesi, Donnarumma si riscatta VOTI

Pagelle Italia Francia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata di Nations League 2026
Pagelle Italia Francia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata di Nations League 2026
ITALIA: Donnarumma 6; Kayode 6.5, Scalvini 6.5, Bastoni 6.5, Calafiori 6.5; Frattesi 7 (70′ Doumbia 6), Tonali 6.5, Barella 7; S. Esposito 5.5 (61′ Vergara 6.5), P. Esposito 8, Cambiaghi 7.5 (61′ Dimarco 7). Ct. Mancini 7.5
FRANCIA: Maignan 6; Gusto 5 (76′ Kumbedi SV), Jacquet 5.5, Upamecano 5, Truffert 6 (77′ Diouf SV); Cherki 6 (81′ Camavinga SV), Da Cunha 6, Rabiot 6; Olise 6.5, Doué 5 (77′ Mayulu SV), Barcola 6 (77′ Kroupi SV). Ct. Zidane 5.5