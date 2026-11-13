E pensare che c’era chi rimpiangeva Pirlo: l’Italia di Mancini travolge la Francia e conquista San Siro

Una vittoria per 3-1 contro i Bleus, una rimonta di carattere e una Nazionale che continua a crescere. Roberto Mancini sta costruendo un nuovo ciclo azzurro fatto di giovani, idee e personalità

C’è chi storceva il naso, chi aspettava il secondo passo falso, chi era già pronto a rimpiangere altri allenatori. E poi c’è il campo, quello che fortunatamente continua a dare le risposte più belle. L’Italia di Roberto Mancini batte 3-1 la Francia a San Siro, rimonta, convince e restituisce entusiasmo a un popolo che aveva tremendamente bisogno di innamorarsi di nuovo della Nazionale. E allora la domanda sorge spontanea: ma siamo proprio sicuri che fosse meglio Pirlo?

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Perché diciamolo chiaramente: in questi mesi abbiamo ascoltato di tutto. Critiche preventive, sentenze definitive, paragoni più o meno azzardati e nostalgie improvvise. C’è chi sembrava avere già nostalgia di qualunque cosa pur di non riconoscere a Mancini il merito di aver rimesso in piedi un progetto tecnico. Eppure, mentre qualcuno si esercitava nell’arte del rimpianto, il commissario tecnico lavorava, costruiva, sperimentava e soprattutto cercava di dare un’identità a un gruppo che aveva bisogno di ritrovarsi.

La partita contro la Francia è stata una risposta significativa. Non soltanto per il risultato, ma per il modo in cui è arrivata. Gli azzurri hanno incassato il gol di Olise dopo appena dieci minuti, hanno rischiato di complicarsi ulteriormente la serata, ma non hanno perso la testa. Hanno continuato a giocare, trovato il pareggio con Pio Esposito e poi, nella ripresa, hanno completato una rimonta che ha fatto esplodere San Siro.

Frattesi e ancora Pio Esposito, autore di una doppietta, hanno confezionato il 3-1 finale. In mezzo anche un rigore sbagliato da Sebastiano Esposito, dettaglio che avrebbe potuto trasformarsi nell’ennesimo pretesto per una serata di processi e polemiche. Invece no: questa volta la Nazionale ha reagito da squadra vera.

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E qui sta forse la notizia più importante: Mancini sta dando spazio ai giovani senza chiedere loro di essere immediatamente dei campioni affermati. Li mette nelle condizioni di sbagliare, crescere, prendersi responsabilità. Pio Esposito ne è l’esempio più evidente: nove gol in quattordici presenze con la maglia azzurra, numeri che raccontano un attaccante sul quale vale la pena investire fiducia. E non è l’unico. Questa Italia ha fame, entusiasmo e soprattutto la voglia di dimostrare che il futuro non deve necessariamente passare dai soliti nomi.

Certo, non siamo diventati improvvisamente imbattibili. Nessuno vuole vendere illusioni o trasformare una vittoria in una Francia che ha mostrato anche le proprie difficoltà in una conquista mondiale. Ci sarà ancora da lavorare, ci saranno partite complicate e momenti nei quali bisognerà stringere i denti. Lo stesso Mancini lo sa perfettamente. Ma una cosa è evidente: questa Nazionale ha ritrovato un’anima.

E allora torniamo alla questione iniziale. Qualcuno era davvero convinto che cambiare strada fosse automaticamente la soluzione migliore? Una frecciatina, naturalmente, ma anche una riflessione su chi sembra non riuscire proprio ad accettare che un allenatore possa meritarsi credito attraverso il lavoro e i risultati. Perché nel calcio italiano abbiamo un vizio piuttosto curioso: siamo bravissimi a costruire processi, molto meno a riconoscere quando qualcosa comincia a funzionare.

Mancini non ha bisogno di essere santificato, così come non ha bisogno di paragoni forzati. Ha bisogno di tempo, fiducia e di poter portare avanti le proprie idee. Il suo primo ciclo ci aveva regalato un Europeo indimenticabile, il secondo sta cercando di ricostruire una Nazionale competitiva attraverso un ricambio generazionale che non è mai semplice.

La vittoria contro la Francia, arrivata a San Siro dopo 64 anni senza successi casalinghi contro i Bleus, rappresenta un altro tassello importante. E adesso c’è il Belgio, un’altra prova da affrontare con la stessa mentalità.

Noi, intanto, ci godiamo questa Italia. Quella che lotta, che reagisce, che non si arrende dopo uno svantaggio e che finalmente riesce a far divertire chi la guarda. Quella che dà spazio ai giovani e che sembra avere nuovamente voglia di rappresentare qualcosa.

Perché le critiche sono legittime, i confronti anche. Ma quando il campo parla, sarebbe opportuno almeno ascoltarlo.

E allora, senza troppi giri di parole: forse qualcuno aveva giudicato troppo in fretta.

Viva l’Italia. Viva Roberto Mancini. E avanti così, Azzurri!