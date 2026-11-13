Mancini esulta: «Grande prestazione, sono felice per i ragazzi». E avverte: «Ora dobbiamo vincere in Belgio»

Il commissario tecnico azzurro Mancini si gode il successo per 3-1 contro la Francia a San Siro, ma non vuole cali di concentrazione. Le dichiarazioni

«È stata una grande prestazione. I ragazzi sono stati bravissimi e sono molto felice per loro. Era importante per la gente che era qui». Queste le parole di Roberto Mancini al termine della sfida di Nations League tra Italia e Francia, conclusa con il successo azzurro per 3-1. Una serata speciale per la Nazionale, trascinata dalla doppietta di Pio Esposito e dal gol di Frattesi. Grazie a questi tre punti, l’Italia sale a quota dieci in classifica, raggiungendo la squadra di Zidane. Un risultato storico anche per il palcoscenico: gli Azzurri hanno battuto per la prima volta la Francia davanti al pubblico di San Siro.

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Tra gli episodi della partita c’è stato anche il rigore fallito da Sebastiano Esposito. Un errore che avrebbe potuto condizionare la squadra, ma che non ha compromesso la prestazione degli uomini di Mancini. Il commissario tecnico ha commentato così l’accaduto: «Un errore. Purtroppo queste cose accadono, però siamo rimasti tranquilli e abbiamo ripreso a giocare come sappiamo. Questo è l’importante».

IL FUTURO DELLA NAZIONALE – Il ct ha poi rivolto lo sguardo ai prossimi appuntamenti, senza lasciarsi trascinare troppo dall’entusiasmo per il risultato ottenuto contro i francesi. La vittoria rappresenta un passo importante, ma il percorso è ancora aperto e servirà un’altra prestazione convincente: «Sono troppi. Questa vittoria conta fino a un certo punto. Ora dobbiamo per forza andare a vincere in Belgio».

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Infine, Mancini ha ribadito che il gruppo deve continuare a crescere e che non bisogna perdere di vista il lavoro ancora da svolgere. Il commissario tecnico ha anche sottolineato quanto fosse complicata la serata dopo il vantaggio iniziale degli avversari: «C’è da lavorare, la strada è lunga. I ragazzi vogliono riscattarsi. Piano piano arriveremo a un buon traguardo. Oggi mi è piaciuto tutto. Abbiamo preso gol subito e la partita poteva finire con una goleada».