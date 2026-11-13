PSG, Marquinhos verso il rinnovo: il club vuole blindare il suo capitano

Il difensore brasiliano Marquinhos resta un pilastro del progetto di Luis Enrique: avviati i primi contatti con il suo entourage per discutere un possibile prolungamento oltre il 2028

Il Paris Saint-Germain non ha intenzione di separarsi da Marquinhos. Il difensore brasiliano, dopo tredici anni trascorsi nella capitale francese, continua a rappresentare una figura centrale nel progetto sportivo del club. Nonostante il passare delle stagioni, il suo rendimento e soprattutto la sua leadership lo rendono ancora un elemento imprescindibile per Luis Enrique.

LEGGI ANCHE: le ultime di calcio estero

L’attuale contratto del capitano scadrà nel 2028, quando avrà 34 anni, ma la dirigenza parigina starebbe già valutando la possibilità di offrirgli un ulteriore prolungamento. Una scelta che confermerebbe la volontà del PSG di puntare ancora su uno dei principali protagonisti della propria storia recente.

MARQUINHOS, PRIMI CONTATTI PER IL RINNOVO

Secondo quanto riportato da Le Parisien, nelle scorse settimane sarebbero iniziati i primi colloqui tra la società francese e i rappresentanti del calciatore per discutere i possibili termini di un nuovo accordo.

La trattativa, tuttavia, si trova ancora in una fase preliminare e non c’è particolare fretta di arrivare a una conclusione. La scadenza contrattuale relativamente lontana permette infatti a entrambe le parti di affrontare la questione con tranquillità.

Il PSG è estremamente soddisfatto del contributo offerto dal brasiliano, ma nella valutazione di un eventuale rinnovo verrà inevitabilmente considerata anche la sua età.

La volontà del club è comunque chiara: Marquinhos resta un punto di riferimento e il suo futuro potrebbe essere ancora a Parigi. La dirigenza vuole garantirsi la continuità di un leader dentro e fuori dal campo.