De Bruyne apre all’addio al Napoli già a gennaio! Il PSV ci prova, la moglie spiazza tutti: cosa sta succedendo

Calciomercato Napoli, Kevin De Bruyne potrebbe lasciare gli azzurri già nella sessione invernale del 2027. Il PSV Eindhoven avrebbe avviato i contatti con l’entourage del belga

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli torna improvvisamente al centro delle indiscrezioni di mercato. Il centrocampista belga, protagonista con la propria Nazionale nella vittoria contro la Turchia, ha alimentato i dubbi sulla sua permanenza in azzurro attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al termine della partita.

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A far discutere non è soltanto la possibilità di un trasferimento al PSV Eindhoven, ma anche le parole della moglie Michelle Lacroix e quelle del commissario tecnico del Belgio Mark Van Bommel.

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Nel frattempo, il gol realizzato al 27° minuto contro la Turchia ha contribuito a mantenere vive le speranze dei Diavoli Rossi in Nations League, in vista della sfida decisiva contro l’Italia. Qualche preoccupazione, però, è arrivata anche dalle condizioni fisiche del giocatore, che dopo la rete ha assunto un medicinale in campo, spiegando successivamente: «non stavo tanto bene».

Calciomercato Napoli, il PSV vuole De Bruyne già a gennaio: i contatti

Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbalzone, il PSV Eindhoven avrebbe avviato contatti diretti con l’entourage di De Bruyne per valutare un possibile trasferimento.

L’obiettivo del club olandese sarebbe quello di anticipare l’operazione a gennaio 2027, senza attendere la scadenza del contratto del centrocampista con il Napoli, prevista al termine della stagione.

Nell’accordo sarebbe presente un’opzione unilaterale per il prolungamento, che secondo le indiscrezioni la società azzurra non intenderebbe esercitare.

La vicinanza geografica di Eindhoven al Belgio potrebbe rappresentare un ulteriore elemento favorevole all’operazione.

Calciomercato Napoli, la moglie di De Bruyne svela le difficoltà della famiglia

A rendere ancora più interessante la situazione sono state le dichiarazioni di Michelle Lacroix, moglie dell’ex centrocampista del Manchester City.

Intervistata dal magazine Nina, ha raccontato le difficoltà incontrate dalla famiglia durante l’esperienza napoletana, sottolineando il desiderio di tornare a vivere in Belgio.

LE DIFFICOLTÀ A NAPOLI E IL DESIDERIO DI TORNARE IN BELGIO – «Vogliamo vivere qui nel Limburgo (belga). Prima è, meglio è. Kevin vive un’esistenza molto limitata a Napoli. Non è molto divertente per lui. Inoltre, non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città. Questa è l’altra faccia della medaglia, no?».

Parole che hanno inevitabilmente alimentato le indiscrezioni su un possibile addio anticipato.

Calciomercato Napoli, Van Bommel consiglia il PSV a De Bruyne

Anche il commissario tecnico del Belgio, Mark Van Bommel, è intervenuto sulla possibilità di un trasferimento del proprio centrocampista.

Ai microfoni dell’emittente VTM, l’allenatore ha sottolineato come le caratteristiche tecniche di De Bruyne possano adattarsi particolarmente bene al campionato olandese.

IL PSV E LE CARATTERISTICHE DI DE BRUYNE – «Il calcio olandese gli si addica molto. Lui non vive lontano da qui (Eindhoven), il suo stile di gioco offensivo, la sua voglia di giocare sempre a calcio… (stilettata ad Allegri ndr.) quello olandese è un contesto che gli si addice perfettamente. Certo, la decisione deve prenderla da solo, ovviamente».

Un’ulteriore indicazione che contribuisce ad alimentare le voci, pur senza rappresentare una conferma dell’esistenza di un accordo.

Calciomercato Napoli, De Bruyne non esclude l’addio: le parole sul futuro

Intervistato in zona mista dopo la partita contro la Turchia, lo stesso De Bruyne ha affrontato direttamente l’argomento, evitando di escludere una partenza durante il mercato invernale.

IL POSSIBILE TRASFERIMENTO AL PSV A GENNAIO – «Andare al PSV a gennaio? Mi sono svegliato e ho visto che molte persone mi avevano contattato. Ma ora sono qui e sto facendo il mio lavoro. A mio avviso, ho giocato bene per tutta la stagione. Sono contento di essere in forma per poter giocare queste partite e dare il mio contributo. Per quanto riguarda il futuro, vedremo».

Calciomercato Napoli, Allegri chiede quattro rinforzi: De Bruyne può finanziare il mercato

L’eventuale cessione del belga potrebbe intrecciarsi con le strategie di mercato del Napoli.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla società quattro rinforzi per gennaio, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà anche valutare possibili partenze per liberare posti nella lista della Serie A.

L’uscita di De Bruyne permetterebbe inoltre di alleggerire il monte ingaggi, ma il club di Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsi del centrocampista senza un adeguato ritorno economico.

Per questo, un eventuale trasferimento al PSV dovrebbe prevedere un’intesa tra le società e consentire al Napoli di individuare un sostituto all’altezza.

La pista olandese resta dunque da monitorare: le dichiarazioni dei protagonisti lasciano aperti diversi scenari, ma non rappresentano ancora la conferma di una trattativa destinata a concludersi a gennaio.