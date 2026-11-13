Zidane in conferenza dopo Italia Francia: «Non abbiamo difeso bene». Poi le parole su Mbappé, Olise e la qualificazione ai quarti

Italia Francia, Zinedine Zidane commenta la sconfitta per 3-1 dei Bleus contro gli Azzurri nella quinta giornata di Nations League. Il commissario tecnico francese analizza gli errori difensivi

La sconfitta per 3-1 contro l’Italia complica il cammino della Francia in Nations League. I Bleus, superati dagli Azzurri a San Siro, non hanno ancora la certezza della qualificazione ai quarti di finale e saranno chiamati a reagire nell’ultima giornata del girone contro la Turchia.

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Al termine della partita, il commissario tecnico Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della propria squadra. L’allenatore francese ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella ripresa, soprattutto nella fase difensiva, sottolineando come la formazione transalpina abbia perso progressivamente equilibrio dopo il secondo gol italiano.

Zidane ha inoltre difeso le scelte di formazione e i singoli giocatori finiti sotto osservazione, soffermandosi sulle prestazioni di Michael Olise e Malo Gusto. Particolare attenzione anche alle condizioni di Kylian Mbappé, rimasto fuori dalla sfida di Milano per un problema fisico.

Di seguito tutte le dichiarazioni del commissario tecnico della Francia.

LE DIFFICOLTÀ DELLA FRANCIA NEL SECONDO TEMPO – «È vero, avevamo approcciato bene e siamo stati bravi in fase di possesso, ma nella seconda frazione siamo andati in difficoltà, soprattutto a livello difensivo».

IL CORAGGIO DELLA SQUADRA E IL CALO DOPO IL 2-1 – «No, tutto il contrario. Siamo rimasti in partita, abbiamo fatto buone cose in fase di possesso, soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo un po’ ceduto, soprattutto dopo il 2-1. Fa parte del processo».

GLI ERRORI DIFENSIVI E LE CRITICHE AL TERZINO DESTRO – «Il vostro lavoro è analizzare quello che dovete analizzare, per quanto ci riguarda pensiamo a recuperare energie. Siamo tutti uniti, in generale non abbiamo difeso bene e bisogna migliorare. Non cambiamo giocatori per una partita».

LA PRESTAZIONE DI OLISE E LE DIFFICOLTÀ DELLA FRANCIA – «Non si può sempre giocare ad altissimo livello per 90 minuti. Olise ha fatto delle belle partite, non è stato solo lui a calare nel secondo tempo, ma tutta la squadra».

LA QUALIFICAZIONE AI QUARTI DI NATIONS LEAGUE E LA SFIDA CON LA TURCHIA – «No, noi volevamo vincere la partita di questa sera per evitare questo meccanismo per domenica. Non ci siamo riusciti, dovremo vincere l’ultima partita con la Turchia, ma sarebbe stato comunque lo stesso obiettivo anche se avessimo vinto stasera».

LA DELUSIONE PER LA SCONFITTA E I PROBLEMI IN FASE DI NON POSSESSO – «L’aspetto più importante è creare occasioni, i pali hanno inciso ma non sono deluso: lo sarei stato se non avessimo creato un buon possesso palla. Quello che dobbiamo analizzare è che non siamo stati al livello giusto in fase di non possesso».

IL PESO DELLE ASSENZE E IL CALO DI CONCENTRAZIONE – «Penso che tutti i giocatori fossero concentrati, come ho già detto siamo stati un po’ meno concentrati e meno bravi nel secondo tempo. Non ho altre considerazioni da fare, bisogna pensare alla prossima partita».

LA SCELTA DI MALO GUSTO E IL RIGORE CONCESSO ALL’ITALIA – «Assolutamente no, ha fatto il suo. Ha commesso un fallo da rigore, ma può capitare: non penso si possa dire che ha fatto una buona prestazione».

LE CONDIZIONI DI MBAPPÉ E IL POSSIBILE RIENTRO CONTRO LA TURCHIA – «Spero che ci possa essere, che possa giocare con la Turchia. È il programma, abbiamo deciso di non rischiare stasera perché aveva un problemino».

IL GIUDIZIO SULL’ITALIA E IL CONFRONTO CON LA GARA D’ANDATA – «Penso che hanno fatto la stessa partita dell’andata difensivamente, perché quello lo fanno benissimo. Con la palla tra i piedi li ho visti meglio all’andata, se devo dire il vero. Però oggi hanno vinto e non c’è niente da dire».