La Juventus irrompe nella corsa a Gustavo Varela: numeri impressionanti che han stregato i bianconeri. Perché è il profilo ideale per Spalletti

La Juventus vuole Gustavo Varela: numeri, analisi, concorrenza e perché può essere l’attaccante giusto per Spalletti

Si accende il calciomercato attorno a Gustavo Varela, esploso in questa stagione con la maglia del Monza fino a conquistare la prima convocazione con il Portogallo grazie a uno straordinario avvio da 9 reti nelle prime 11 partite di Serie A. A contendersi l’attaccante classe 2005 sono soprattutto Juventus e Napoli, pronte a sfidarsi per anticipare la concorrenza estera, mentre il Milan — alla ricerca di un vice Gonçalo Ramos — resta per ora più defilato. Il club brianzolo, che lo aveva prelevato per appena 2,5 milioni di euro, punta a scatenare un’asta per incassare almeno 30 milioni di euro, cifra necessaria anche per coprire il 20% sulla plusvalenza da futura rivendita spettante al Benfica.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Perché Gustavo Varela è il profilo ideale per la Juventus di Spalletti

Alla Continassa il bomber portoghese viene considerato l’identikit perfetto per risolvere la preoccupante sterilità offensiva emersa in questa prima parte di stagione. Le evidenti difficoltà sottoporta di Nick Woltemade e Randal Kolo Muani hanno infatti riacceso l’urgenza di consegnare a Luciano Spalletti quel vero numero 9 mancato anche la scorsa estate. In quest’ottica, Varela rappresenterebbe molto più di un semplice investimento per il futuro: la sua freddezza in area e la capacità di colpire in modi diversi garantiscono cinismo negli ultimi sedici metri, mentre la spiccata attitudine a legare il gioco favorirebbe gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti bianconeri. Accanto al talento del Monza, la dirigenza continua comunque a valutare profili più pronti nell’immediato per l’assalto alla Champions League, come Gianluca Scamacca dell’Atalanta, Folarin Balogun del Monaco e Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid.

L’urgenza del Napoli e le strategie di Allegri

Sul fronte opposto, il Napoli cerca un rinforzo immediato con le caratteristiche del giovane portoghese. Massimiliano Allegri lo ritiene un’alternativa decisamente più funzionale rispetto a Lorenzo Lucca per far rifiatare Rasmus Højlund, ma anche il partner ideale del centravanti danese in caso di passaggio tattico al 3-5-2.

La regia dei dirigenti e il ruolo chiave dell’agente

La partita si gioca anche sul tavolo diplomatico. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha già incontrato l’entourage del giocatore per sondare i margini di un affondo già a gennaio, facendo leva sul procuratore in comune con Rafa Marin e Alisson Santos. Alla Continassa, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il Chief Football Officer Frederic Massara lavorano invece per instaurare un dialogo privilegiato con il Monza — che preferirebbe trattenere il ragazzo fino a giugno — sfruttando a loro volta gli ottimi rapporti con lo stesso agente attraverso il talento classe 2007 Adin Licina, attualmente in prestito alla Cremonese. A spuntarla sarà chi saprà presentare le condizioni economiche migliori e il progetto sportivo più convincente.