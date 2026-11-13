Arbitro Belgio Italia: designato il fischietto del match di Nations League. Precedenti agrodolci che non sempre sorridono agli azzurri

Arbitro Belgio Italia: chi dirigerà la sfida valida per la sesta giornata di Nations League 2026

Archiviato il brillante successo per 3-1 ottenuto contro la Francia — trascinato dalle reti di Pio Esposito e Davide Frattesi — l’Italia si prepara all’ultimo e decisivo appuntamento della fase a gironi di Nations League. Domenica sera alle 20:45, sul terreno di gioco di Bruxelles, gli Azzurri affronteranno il Belgio in una sfida ad altissima tensione: la selezione guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini si giocherà infatti la possibilità di chiudere il raggruppamento al primo posto, dovendo però guardarsi allo stesso tempo dal rischio concreto di scivolare fino alla terza posizione. In vista del match, la UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale.

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La squadra arbitrale completa per la sfida di Bruxelles

A dirigere l’incontro tra Belgio e Italia sarà il fischietto norvegese Espen Eskås. Il direttore di gara scandinavo sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Sigurd Kringstad, anch’egli norvegese. Per quanto riguarda la sala VAR, la designazione prevede una coppia mista formata dal tedesco Christian Dingert e dal norvegese Kristoffer Hagenes, chiamati a supportare l’arbitro nelle decisioni più delicate di una gara cruciale per gli equilibri del girone.

I precedenti di Espen Eskås con la Nazionale e i club italiani

Il bilancio di Espen Eskås con il calcio italiano conta diversi incroci significativi, a partire proprio dalla Nazionale maggiore. Il fischietto norvegese ha infatti già arbitrato gli Azzurri nel precedente scontro diretto contro il Belgio, terminato 2-2 il 10 ottobre 2024 e fortemente condizionato dall’espulsione comminata a Lorenzo Pellegrini nel corso del primo tempo. Nel suo curriculum figurano anche due gare con le selezioni giovanili azzurre: la finale degli Europei Under 17 persa 4-2 contro l’Olanda nel 2019 e il successo per 1-0 dell’Under 21 ai danni del Montenegro nel settembre 2021.

Sono invece sette i precedenti con le squadre di club italiane nelle competizioni europee, con uno score complessivo di quattro vittorie e tre sconfitte. Tra queste ultime rientra il ko interno della Juventus in Champions League contro lo Stoccarda allo Stadium nel 2024, maturato proprio allo scadere. Più recenti risultano invece gli incroci con l’Atalanta, protagonista con Eskås della vittoria per 2-1 contro il Club Brugge ma anche della pesante sconfitta per 1-6 subita contro il Bayern Monaco nel marzo 2026.