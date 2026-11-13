Manchester United, braccio di ferro sul rinnovo di Bruno Fernandes: respinta la seconda offerta! Cosa sta succedendo

Manchester United, si allontana il rinnovo di Bruno Fernandes? Respinta la seconda offerta, arrivano novità importanti sul suo futuro

Momento estremamente delicato in casa Manchester United. Proprio mentre la dirigenza si prepara a inaugurare il nuovo corso tecnico affidato a Mauricio Pochettino dopo l’esonero di Michael Carrick, esplode il caso legato al futuro del capitano Bruno Fernandes. Secondo quanto rivelato da The Athletic, il centrocampista portoghese ha infatti respinto anche la seconda proposta di rinnovo avanzata dal club, nonostante le condizioni economiche fossero state migliorate rispetto al primo tentativo estivo. Una fumata nera che complica la risalita dei Red Devils, attualmente sprofondati al diciottesimo posto in Premier League con appena otto punti conquistati in dieci giornate.

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I nodi contrattuali, la clausola fino al 2028 e i record del capitano

Alla base dello stallo ci sono le divergenze sulla durata del nuovo accordo e sull’ingaggio. Il rifiuto non equivale a una richiesta di cessione e le trattative restano aperte, ma il peso specifico del giocatore rende la partita decisiva per gli equilibri dello spogliatoio. Nella scorsa stagione 2025-2026, infatti, Fernandes ha trascinato lo United al terzo posto e al ritorno in Champions League, stabilendo il record assoluto di 21 assist in Premier League (superando Thierry Henry e Kevin De Bruyne) e venendo eletto miglior giocatore dell’anno sia dai giornalisti che dai colleghi.

Pur avendo già dimostrato attaccamento a Old Trafford respingendo una ricca offerta dell’Al-Hilal nell’estate 2025 e resistendo alle sirene del Galatasaray, il portoghese chiede ora garanzie progettuali oltre a un contratto adeguato. Dal canto suo, la società è tutelata dall’accordo in scadenza il 30 giugno 2027, corredato da un’opzione unilaterale di prolungamento per altri dodici mesi fino al 2028: esercitandola, lo United eviterebbe il rischio di perderlo a parametro zero già a partire dal prossimo gennaio.

La ricostruzione con Pochettino e quel retroscena del 2019 al Tottenham

La gestione del dossier passerà inevitabilmente anche dalle valutazioni di Mauricio Pochettino, atteso in Inghilterra con un contratto di due anni e mezzo fino al 2029 subito dopo gli impegni con gli Stati Uniti contro Haiti, in vista del debutto contro il Liverpool del 22 novembre. Tra l’allenatore argentino e il trequartista lusitano esiste peraltro un curioso precedente di mercato: già nel 2019, ai tempi del Tottenham, Pochettino aveva provato ad acquistarlo dallo Sporting Lisbona, poco prima che il calciatore approdasse a Manchester nel gennaio 2020. Sette anni dopo i due sono pronti a ritrovarsi in una situazione d’emergenza, dove blindare la leadership tecnica e carismatica di Bruno Fernandes rappresenta il primo passo indispensabile per far ripartire i Red Devils.