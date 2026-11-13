Infortunio Belghali, allarme in casa Torino: l’esterno lascia il ritiro dell’Algeria! Le sue condizioni

Infortunio Belghali, il Torino è in ansia per le condizioni del suo esterno. Ha lasciato il ritiro dell’Algeria

Brutta tegola per il Torino e per il tecnico Ignazio Abate durante questa sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Rafik Belghali è stato infatti costretto ad abbandonare anticipatamente il ritiro dell’Algeria a causa di un guaio fisico che destava preoccupazione già da qualche giorno. La notizia, che mette immediatamente in allarme lo staff sanitario del club piemontese, riguarda un dolore persistente al ginocchio che impedisce al giocatore di allenarsi e scendere in campo regolarmente.

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Il comunicato dell’Algeria, lo stop contro il Togo e l’origine contro il Frosinone

A rendere ufficiale il forfait del giocatore è stata direttamente la federazione calcistica algerina, attraverso una nota diffusa sul proprio profilo ufficiale X. Alla luce del fastidio accusato, i medici della selezione nordafricana hanno optato per la linea della prudenza, disponendo il rientro immediato dell’esterno in Italia. Belghali salterà dunque entrambi gli impegni internazionali in programma con la maglia dell’Algeria: non sarà infatti a disposizione per il doppio confronto contro il Togo, fissato in calendario per il 14 e il 17 novembre.

Secondo quanto emerso, il problema articolare non rappresenta un episodio improvviso. Il calciatore granata aveva infatti iniziato ad accusare questo fastidio al ginocchio già in campionato, durante la trasferta persa dal Torino sul campo del Frosinone. Nonostante avesse raggiunto ugualmente il ritiro della propria nazionale per rispondere alla convocazione, il persistere del dolore ha reso inevitabile lo stop forzato.

Rientro alla base e attesa per gli esami strumentali di Abate

Belghali farà quindi immediato ritorno alla base a Torino, dove verrà preso in consegna dallo staff medico della società granata. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ai controlli medici di rito e agli esami strumentali necessari per valutare con precisione l’entità dell’infortunio e stabilire i reali tempi di recupero.

In casa Torino si incrociano le dita nella speranza che si tratti soltanto di un semplice sovraccarico o di una lieve infiammazione smaltibile durante la pausa. Per Abate, infatti, l’ex esterno del Verona rappresenta una risorsa preziosa negli equilibri della rosa, e perderlo per un lungo periodo complicherebbe i piani in vista della ripresa del campionato. Solo l’esito degli accertamenti diagnostici potrà chiarire se Belghali riuscirà a tornare presto a disposizione o se sarà costretto a osservare un periodo di stop più prolungato.