Milan, Tare rompe il silenzio sull’addio: «La ferita della Champions è ancora enorme». Le rivelazioni su Cardinale, Allegri, Pulisic e il mercato

Milan, Igli Tare torna a parlare della sua esperienza in rossonero e svela i retroscena della stagione conclusa senza la qualificazione in Champions League

Igli Tare torna a parlare della sua esperienza al Milan e lo fa senza nascondere l’amarezza per un’avventura conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League. L’ex direttore sportivo rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, ripercorrendo le tappe di una stagione segnata da grandi aspettative, investimenti importanti e un finale particolarmente deludente.

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Dalle difficoltà incontrate nella costruzione della squadra alla separazione con la società, passando per il rapporto con Gerry Cardinale e la scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, il dirigente ha affrontato numerosi argomenti.

Particolarmente significative anche le considerazioni sui singoli giocatori, con gli elogi a Luka Modric, Mike Maignan e Matteo Gabbia, ma anche le critiche al rendimento di Christian Pulisic e Santiago Gimenez.

Non sono mancati, infine, importanti retroscena di calciomercato, relativi agli acquisti sfumati e ai giocatori che Tare avrebbe voluto portare a Milano per completare il progetto rossonero.

Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

LA MANCATA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE E LE AMBIZIONI DEL MILAN – «La ferita di non andare in Champions è ancora enorme. Io penso che dal primo giorno che sono arrivato al Milan mi sono messo anche in discussione. La tipologia del contratto? Se devo venire per andare in Champions come obiettivo allora non ho capito dove sono arrivato. Il Milan ha una storia diversa: è il club più titolato in Italia, dopo il Real Madrid è il più importante nel mondo».

L’ADDIO AL MILAN E IL TEMPO NECESSARIO PER COSTRUIRE UNA SQUADRA VINCENTE – «Il dispiacere è il fatto che chi guidava la società non avesse capito che andava dato tempo alle persone. Cosa che adesso stanno facendo. Dire che servono diverse sessioni di mercato per raggiungere l’obiettivo di una squadra competitiva per vincere. All’inizio era subito la responsabilità a mettere tutti i tasselli insieme. L’esperienza dell’anno prima, la sconfitta in Coppa Italia, aveva lasciato dei segni importanti. Non sapevi da dove partire. Ma abbiamo fatto un lavoro importante nell’estate scorsa: abbiamo venduto per tanto e portato dieci giocatori nuovi. Serve anche il tempo di integrare, conoscere filosofie e creare un gruppo coeso, che ha fame di vincere».

IL CROLLO NEL FINALE DI STAGIONE E LE RESPONSABILITÀ DI TARE E ALLEGRI – «Fino a marzo/inizio aprile eravamo un gruppo con delle difficoltà ma sempre primo o secondo in classifica. Poi nelle ultime dieci giornate abbiamo avuto un crollo mentale dovuto ad altre dinamiche che non voglio nominare o discutere ma che hanno inciso. Ma penso che un po’ di colpe le abbiamo anche noi: io per primo, insieme a Max, dovevamo essere un po’ più attenti a determinate dinamiche. Più presenti con la squadra per portare alla fine quel risultato finale».

IL RAPPORTO CON CARDINALE E LA TELEFONATA PER JASHARI – «Mi ricordo quando c’era la trattativa di Jashari, ero appena atterrato a Roma in aereo. Mi ha fatto piacere una sua telefonata perché voleva capire cosa stesse accadendo in quella trattativa. Gli ho spiegato le dinamiche e mi disse ‘se devi spendere qualche soldo in più fammi sapere che io ci sono’».

LE DIFFICOLTÀ NEL CONFRONTO CON CARDINALE E LA GESTIONE DEL MILAN – «Durante quel percorso non ho mai avuto la possibilità di poter parlare con lui, anche volutamente, perché sopra di me c’erano persone che non volevo scavalcare. E la possibilità di un confronto avrebbe aiutato tutti quanti, non solo me. Ma perché mettendo sul tavolo tutte le problematiche poteva risolvere molto prima. Penso che per lui sia un’esperienza nuova. Ha avuto esperienze negli altri sport in America, ora ha preso delle responsabilità importanti. Ora si è preso delle responsabilità, mettendoci la faccia. Essendo presente avrei preferito avere quella presenza quando c’ero io, perché sarebbe stato molto utile, ma meglio tardi che mai per il Milan. E per lui questo è un percorso che, nel bene e nel male, prenderà delle responsabilità. Anche per lui penso che al primo posto ci sia il bene del Milan».

LA LEADERSHIP DELLA SQUADRA E LE CRITICHE A PULISIC E GIMENEZ – «La sensazione che ho avuto all’inizio è che mancasse un po’ di leadership. Oltre all’arrivo di Modric, doveva venire anche Xhaka, capitano all’epoca del Leverkusen, per portare dentro un gruppo questi due giocatori veri, con delle caratteristiche importanti che potevano guidare un gruppo. Luka è più silenzioso con il suo atteggiamento in campo. Ho avuto modo di conoscere Maignan, un ragazzo straordinario che ci tiene tanto alla maglia del Milan. O anche Gabbia, un ragazzo straordinario che vive per questo club. Anche Rabiot, un giocatore la cui esperienza parlava da sola. Il grande dispiacere è che mi aspettavo di più da Pulisic a livello di responsabilità, di leadership. Un giocatore di grande livello, qualità indiscutibili, ma sono successe cose che non avevo mai vissuto nella mia carriera. O da un attaccante come Gimenez che non è riuscito a segnare un gol. Poi Pulisic per sei mesi non ha segnato un gol. Sono successe delle situazioni che capitano nel calcio, magari che appunto non segni, ma così a lungo ha inciso anche nel rendimento finale della squadra».

LA SCONFITTA CONTRO IL CAGLIARI E IL DOLORE PER I TIFOSI – «Quella sconfitta per 2-1 contro il Cagliari penso che sia stata la partita più brutta della mia vita. La sensazione e il dispiacere nei confronti dei tifosi allo stadio quella sera non me la scorderò mai per tutta la vita».

LA SCELTA DI ALLEGRI E LA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DI UN ALLENATORE ITALIANO – «Penso all’esperienza che portava all’epoca. Quando arrivai l’unica cosa che mi hanno chiesto era di portare un allenatore italiano e non straniero. Avevo qualche idea di allenatore straniero. Ma l’esperienza vissuta con Conceiçao e Fonseca non era quello che volevano e allora la richiesta era quella di un allenatore italiano».

IL RAPPORTO CON ALLEGRI, IL SUO LEGAME CON IL MILAN E IL RICORDO DI NESTA – «La storia di Allegri è importante, ha vinto tanto da allenatore e ha vissuto un calcio di livello importante. Poi ognuno la vive in maniera diversa, ho avuto modo di parlare con lui. Gli dispiace che sia finita così l’esperienza. Se sarebbe rimasto? Il Milan per Allegri ha qualcosa di speciale. Ha vinto uno scudetto, il Milan è il Milan per chiunque. A Nesta una volta chiesi ‘perché hai parlato bene del Milan quando sei l’idolo dei laziali?’. E lui mi disse ‘Tu non hai idea. La grandezza, organizzazione, è un’altra cosa. La mia vita sarà sempre legata alla Lazio ma quello che ho vissuto al Milan non l’ho vissuto da nessun’altra parte’ e posso confermarlo».

L’ARRIVO DI MODRIC, LA SUA UMILTÀ E IL CONTRIBUTO AL MILAN – «Era bello perché lui ha convinto me. Aveva quella voglia di Milan pazzesca. Ho voluto fare una videochiamata prima di andarlo a trovare perché non ci credevo. Poi così è stato, dopo 5 minuti, nella mia testa sapevo nella mia testa che lui era il giocatore che mancava al Milan non solo come qualità ma anche come uomo. Cosa mi ha colpito? Ogni cosa che gli chiedevi, che fosse una firma o una foto, non ha mai detto di no. Sono queste cose qui che ti fanno capire che l’umiltà è la chiave di qualsiasi porta nella vita. Mi sento fiero di aver portato un grande campione al Milan. Secondo me può giocare anche altri due stagioni se lui vuole. Non ha mai saltato un allenamento, alcune volte eravamo noi a fermarlo. Amare il calcio a quell’età ti fa onore».

IL FUTURO DI LEAO E IL LAVORO CON FURLANI, IBRAHIMOVIC E MONCADA – «Non è arrivata nessuna offerta concreta per lui. Ma non era solo il lavoro di Tare. Io quando sono arrivato, anche quando sono stato alla Lazio, ero da solo ma cercavo di coinvolgere le componenti presenti nella società. Penso di aver fatto un lavoro con Furlani, Ibra e Moncada, molto buono. Abbiamo fatto numeri importanti in un anno in cui mancava anche la Champions. Grazie al lavoro di quell’estate sono stati fatti degli investimenti quest’anno. Io penso tanto al lavoro di gruppo. Prima della partita contro il Bari chiesi di parlare per dare importanza al lavoro di figure che erano nel club. Poi dopo è umano. Venivano da un anno negativo e quando arrivano due figure ingombranti come Tare e Allegri, qualche dispiacere per quello che era nel passato era da capire. Capivo il sentimento che avevano ma potevo fare poco. Per me era una nuova opportunità, per me era fondamentale lavorare in gruppo anche per presentarsi come una società vera».

IL MERCATO DEL MILAN E I TENTATIVI PER RABIOT E AKANJI – «Abbiamo cercato a giugno di prendere Rabiot. Abbiamo fatto un primo tentativo, ma c’era un altro ruolo importante anche negli ultimi giorni di mercato: era Akanji, che abbiamo cercato di portare da noi. Un ruolo fondamentale lo giocava il fatto di giocare la Champions. Hanno rifiutato non per importanza del club ma perché non c’era la Champions».

IL CAMBIO DI MODULO E LE TRATTATIVE SFUMATE PER AKANJI E GOMEZ – «Avevamo deciso di cambiare il modulo a cinque giorni dalla fine del mercato: passare da un 4-3-3 a una difesa a tre. Siamo stati un po’ sfortunati, prima per la storia di Akanji ma anche per Gomez del Liverpool, perché è saltato un trasferimento di Guéhi. Aspettavamo solo che si chiudesse, ma all’ultimo hanno fatto un passo indietro. E per non restare con un difensore in meno, nelle ultime ore abbiamo preso Odogu come giocatore di prospettiva».

IL PROGETTO DI MERCATO CON GILA, RAMOS, DOUMBIA, VALDEPEÑAS E GORETZKA – «Avevo in mente di prendere anche Doumbia, era il mio giocatore preferito che volevo portare al Milan a tutti i costi. Aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura ma avevamo discusso già di lui dopo il mercato di gennaio come un giocatore fondamentale. Avevo bloccato Gila, Ramos, Doumbia, Valdepeñas, che doveva venire per fare un progetto con un mix di giocatori giovani e pronti. E poi c’era Goretzka, che aveva portato Furlani come idea. Se avrei vinto lo scudetto con questi giocatori? Non lo so. Ognuno ha il suo pensiero. Ma ho cercato di raccontare la mia verità, che non ho mai detto anche per rispetto di chi è arrivato».

IL RAPPORTO CON IBRAHIMOVIC E IL SUO FUTURO DA DIRIGENTE – «Penso di avere un carattere simile a lui. Lui è una persona molto diretta nel dire i suoi pensieri. Magari tante persone soffrono questa cosa, ma io no. Non ho mai avuto questa sensazione. Nell’anno in cui abbiamo avuto modo di lavorare insieme non ho mai avuto la sensazione che mi mancasse di rispetto e viceversa. Ho cercato di coinvolgerlo. Penso sia molto legato al Milan, lo sente suo in tutti i sensi. Penso che abbia intrapreso un percorso nuovo. Un conto è essere giocatore, un altro è essere un grande dirigente. Se lo vuole fare per davvero penso abbia le capacità. Io ho imparato che la carriera da giocatore è una cosa e da dirigente è un’altra: devi partire da zero. Devi assorbire tante cose. Ma non ho mai capito se vuole fare questo o altro».