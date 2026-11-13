Reggiana, Courtois vuole acquistare il club! Offerta per il 100% della società: il portiere del Real Madrid svela il suo progetto

Reggiana, Thibaut Courtois punta all’acquisizione del club granata attraverso NXTPLAY Capital, società d’investimento fondata insieme a Gonzalo Vila. Presentata un’offerta per rilevare il 100% delle quote

Una notizia destinata ad attirare l’attenzione del calcio italiano: Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della Nazionale belga, vuole acquistare la Reggiana. La società di private equity NXTPLAY Capital, fondata nel 2025 dall’estremo difensore insieme a Gonzalo Vila, ha infatti presentato un’offerta ufficiale per l’acquisizione del 100% dell’A.C. Reggiana 1919.

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L’operazione rappresenterebbe un investimento significativo nel panorama calcistico italiano, con l’obiettivo di costruire un progetto sportivo sostenibile e fortemente legato alla comunità di Reggio Emilia.

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Reggiana, Courtois presenta l’offerta: mesi di lavoro per acquistare il club

La proposta di NXTPLAY Capital arriva al termine di diversi mesi di analisi e valutazioni.

Durante questo periodo, i rappresentanti della società hanno approfondito la situazione del club granata, effettuando numerose visite a Reggio Emilia e incontrando imprenditori locali, sponsor e soci legati alla Reggiana.

L’obiettivo è stato quello di comprendere le caratteristiche della società e del territorio, individuando le condizioni necessarie per sviluppare un progetto compatibile con le esigenze della città.

La piattaforma d’investimento considera la Reggiana una realtà dal grande potenziale, inserita in una regione economicamente importante e caratterizzata da una forte tradizione sportiva.

Reggiana, Courtois svela il progetto: «Vogliamo costruire qualcosa di cui la gente possa essere orgogliosa»

A spiegare personalmente le ambizioni dell’operazione è stato proprio Thibaut Courtois, che ha sottolineato l’importanza del rapporto tra una società calcistica e la comunità che rappresenta.

IL PROGETTO PER LA REGGIANA – «Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con NXTPLAY vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa: ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l’ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo».

Reggiana, giovani e territorio al centro del progetto NXTPLAY Capital

Dalle dichiarazioni del portiere belga emerge una precisa volontà: investire nella crescita dei giovani calciatori, creando un ambiente capace di accompagnarne lo sviluppo tecnico e personale.

Allo stesso tempo, il progetto punta a rafforzare il legame tra la società e il territorio, senza trascurare le ambizioni sportive.

La presentazione dell’offerta rappresenta un primo passaggio importante, ma non equivale ancora al completamento dell’acquisizione. Sarà necessario conoscere gli sviluppi delle trattative per capire se NXTPLAY Capital riuscirà effettivamente a rilevare il club.

Per la Reggiana, intanto, si apre la prospettiva di un possibile nuovo capitolo societario, con uno dei portieri più conosciuti del calcio internazionale direttamente coinvolto nel progetto.