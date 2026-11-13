Calciomercato Napoli, Doumbia nel mirino! L’agente conferma i contatti con Manna: c’è anche la Juventus, ma la clausola è da capogiro

Calciomercato Napoli, Issa Doumbia dello Sporting Lisbona piace agli azzurri e alla Juventus. Il centrocampista della Nazionale italiana, protagonista di un ottimo inizio di stagione, è seguito da Giovanni Manna

Il Napoli guarda con attenzione al futuro e mette nel mirino uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Si tratta di Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 dello Sporting Lisbona, protagonista di una crescita significativa che ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui anche la Juventus.

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L’ex giocatore di AlbinoLeffe e Venezia si è trasferito in Portogallo durante l’ultima estate per 23 milioni di euro più bonus, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante sia in campionato sia in Champions League.

Le sue prestazioni hanno convinto anche il commissario tecnico Roberto Mancini, che lo ha inserito nel progetto della Nazionale italiana, utilizzandolo anche nella ripresa della recente sfida contro la Francia.

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Calciomercato Napoli, l’agente di Doumbia conferma i contatti con Manna

A parlare del futuro del centrocampista è stato il suo procuratore Cheikh Sadibou, intervenuto ai microfoni di Stile TV.

L’agente ha confermato l’interesse del Napoli, precisando però che finora non sono state presentate offerte ufficiali.

LE PAROLE DELL’AGENTE – «La sua crescita sta proseguendo alla grande sia con il club che con la nazionale, dove si vede che Mancini crede in lui. Il Napoli mi ha chiamato, ma non è la prima volta che sento Manna, lo voleva già quando era direttore sportivo nella Juventus Next Gen. Ma non siamo mai andati oltre la chiacchierata informale, di offerte non ne sono mai arrivate».

Calciomercato Napoli, clausola da 80 milioni per Doumbia: ostacolo Sporting Lisbona

L’operazione si presenta particolarmente complicata dal punto di vista economico.

Doumbia è legato allo Sporting Lisbona fino al 2031 e nel suo contratto sarebbe presente una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

Una valutazione molto elevata, che costringerebbe il Napoli a cercare un accordo con il club portoghese per abbassare sensibilmente le richieste.

La strategia degli azzurri potrebbe partire dalla volontà del calciatore, nella speranza di creare le condizioni per una trattativa a cifre più accessibili.

Calciomercato Napoli, anche la Juventus su Doumbia: nuova sfida di mercato

Sulle tracce del centrocampista ci sarebbe anche la Juventus, interessata a rafforzare il reparto con un profilo giovane ma già abituato a competizioni internazionali.

Napoli e bianconeri potrebbero quindi ritrovarsi protagonisti di un nuovo confronto sul mercato, dopo l’interesse comune per Gustavo Varela, attaccante portoghese classe 2005 del Monza.

Per il momento, tuttavia, la pista Doumbia resta nella fase dei contatti esplorativi. Le parole del procuratore confermano l’interesse del Napoli, ma non l’esistenza di una trattativa avanzata.

La clausola da 80 milioni e il contratto fino al 2031 rendono lo Sporting Lisbona un interlocutore decisivo per qualsiasi possibile sviluppo.