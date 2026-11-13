Anche l’Italia Under 21 batte la Francia! Camarda e Lipani stendono i Bleus, prestazione maiuscola degli azzurrini

L’Italia Under 21 supera 2-1 la Francia nel segno di Camarda e Lipani. Che prestazione degli azzurrini di Baldini

Sulla scia del successo ottenuto dalla Nazionale maggiore di Roberto Mancini, anche l’Italia Under 21 espugna la Francia imponendosi per 2-1 nell’amichevole di prestigio disputata allo Stade Francis-Le Basser di Laval. Un test probante in vista degli Europei di categoria del 2027, già conquistati da entrambe le selezioni, che conferma l’ottimo momento degli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Silvio Baldini, reduci dal netto 6-2 rifilato alla Polonia. A decidere l’incontro sono le firme di Francesco Camarda e Luca Lipani, accompagnate dagli interventi decisivi del portiere Lorenzo Palmisani.

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Pressing alto e personalità nel primo tempo, annullato un gol a Camarda

Schierata con il 3-5-2, l’Italia approccia la gara con grande personalità, schiacciando i padroni di casa nella propria metà campo con un pressing asfissiante uomo su uomo e collezionando quattro calci d’angolo nei primi due minuti. Le prime occasioni arrivano già prima del quarto d’ora con Cacciamani — liberato da un pregevole colpo di tacco di Camarda — e con una girata al volo di Amatucci che sfiora l’incrocio. Al 26′ gli Azzurrini trovano anche la rete del vantaggio proprio con l’attaccante del Milan su assist rasoterra di Dagasso, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dopo un’altra chance fallita in spaccata da Camarda al 39′, la Francia si rende pericolosa solo nel finale di frazione con Ugochukwu, trovando però la risposta reattiva di Palmisani sul primo palo.

Botta e risposta nella ripresa: apre Camarda, pareggia Versini, la decide Lipani

In apertura di secondo tempo è provvidenziale una scivolata di Bartesaghi per murare la conclusione a botta sicura di Gomis. Scampato il pericolo, l’Italia sblocca il risultato al 52′: Dagasso guida una splendida percussione centrale e scarica sulla destra per l’accorrente Francesco Camarda, perfetto nell’anticipare in scivolata il portiere Patouillet in uscita per lo 0-1. La reazione dei Bleus porta al pareggio al 60′, quando Versini sfrutta un lancio lungo dalla difesa, prende il tempo a Bartesaghi e supera Palmisani con un preciso pallonetto.

Nonostante i cambi — tra cui l’esordio azzurro di Inacio e l’ingresso di Ethan Mbappé tra i francesi — gli uomini di Baldini non rinunciano al proprio piano gara e al 68′ rimettono la freccia: Luca Lipani recupera un pallone prezioso a centrocampo, avanza fino al limite dell’area e lascia partire un diagonale chirurgico di destro che si insacca nell’angolino per l’1-2. Nel finale sale nuovamente in cattedra Palmisani, protagonista all’84’ di uno splendido tuffo per respingere una punizione mancina a giro di Mbappé e blindare una vittoria meritata e ricca di segnali incoraggianti.