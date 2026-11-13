Infortunio Bertola, tegola per l’Udinese: c’è lesione per il difensore! Dentro al suo inizio di stagione in Friuli

Infortunio Bertola, l’Udinese perde il suo difensore. Comunicato ufficiale, condizioni e analisi della sua stagione

Brutte notizie dall’infermeria per l’Udinese, che dovrà fare a meno di Nicolò Bertola per i prossimi impegni. Attraverso un comunicato ufficiale, il club friulano ha infatti reso noto che il difensore ha riportato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Un intoppo fisico che frena il giocatore proprio nel momento in cui stava lavorando per ritagliarsi uno spazio sempre più stabile all’interno delle rotazioni difensive bianconere.

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Iter riabilitativo già avviato: rivalutazione nelle prossime settimane

Come specificato dalla stessa Udinese, Bertola ha già iniziato l’iter riabilitativo predisposto dallo staff sanitario del club per favorire il pieno recupero dall’infortunio muscolare. Trattandosi di una lesione a carico del semimembranoso, la società ha scelto la linea della massima prudenza evitando di sbilanciarsi su una data precisa per il rientro in campo: le condizioni del difensore saranno infatti rivalutate nelle prossime settimane attraverso nuovi controlli clinici. Soltanto l’esito dei prossimi accertamenti permetterà di stabilire con maggiore chiarezza i tempi esatti per rivederlo nuovamente in gruppo.

I numeri stagionali di Nicolò Bertola: solidità difensiva e pulizia in impostazione

Lo stop arriva dopo un primo scorcio di stagione in cui il centrale aveva comunque fornito risposte positive negli spezzoni concessi. Finora Bertola ha collezionato 5 presenze complessive, di cui 1 da titolare, accumulando 145 minuti giocati per una media di 29 minuti a partita. Nonostante il minutaggio contenuto, i dati mettono in risalto un calciatore atleticamente reattivo — capace di raggiungere una velocità massima di 32,6 km/h — e particolarmente attento nella lettura delle situazioni difensive, dove registra 1,6 chiusure difensive, 1 pallone recuperato, 0,6 contrasti e 0,4 intercetti a incontro, senza alcun errore che abbia portato a conclusioni o reti avversarie.

Sul piano fisico e tecnico, Bertola ha inoltre dimostrato buona affidabilità nei duelli, vincendone il 56% complessivo con un ottimo 71% nei contrasti aerei, affiancando a questa solidità una discreta precisione in fase di impostazione: su una media di 21,4 palloni toccati a gara vanta infatti l’82% di passaggi riusciti (89% nella propria metà campo e 71% in quella avversaria). Completano il suo bilancio statistico 0,4 tiri tentati a incontro (0,07 Expected Goals) e 2 cartellini gialli rimediati.

In casa Udinese si incrociano dunque le dita in attesa dei prossimi esami medici, con la speranza di recuperare al più presto una risorsa preziosa per completare il pacchetto arretrato.