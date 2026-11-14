Mercato Roma, occhi puntati su Cambiaghi: sfida a tre club per l’esterno del Bologna. Perché può essere il profilo giusto per Gasperini

Mercato Roma, Nicolò Cambiaghi è il nuovo obiettivo per la fascia dei giallorossi. Dietro al suo possibile approdo nella Capitale

Il profilo di Nicolò Cambiaghi accende le prime manovre di calciomercato in vista delle prossime sessioni. Secondo le news di calciomercato raccolte da Nicolò Schira, la Roma ha messo nel mirino l’esterno offensivo del Bologna, protagonista di un avvio di stagione di grande spessore sotto il profilo del rendimento e della continuità. I giallorossi, tuttavia, non sono gli unici ad aver bussato alla porta per informarsi sulla situazione del giocatore: sull’attaccante rossoblù si registra infatti il forte interesse di altri tre club, nello specifico una società italiana e due formazioni estere, che hanno già avviato i primi contatti esplorativi.

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Velocità da top player e assist: i numeri della stagione di Cambiaghi

A spiegare l’attenzione crescente attorno a Cambiaghi sono soprattutto i dati raccolti nelle prime 11 presenze stagionali, di cui ben 10 da titolare, per un totale di 799 minuti giocati (una media di 73 minuti a partita) che gli sono già valsi due inserimenti nella squadra della settimana. Sul piano atletico l’esterno del Bologna sta impressionando per esplosività e resistenza: tocca una velocità massima di 36,0 km/h, abbinando 17,7 sprint e 9,5 chilometri percorsi ogni novanta minuti.

Sul fronte offensivo emerge un dato curioso: pur essendo ancora fermo a zero gol (a fronte di 0,90 Expected Goals e 14 conclusioni complessive tentate tra dentro e fuori area), il suo impatto nella trequarti avversaria resta determinante in fase di rifinitura. Ha infatti già servito 3 assist (superando gli 1,69 Expected Assists), creato 3 grandi occasioni da rete con 1,4 passaggi chiave a incontro e conquistato 1 calcio di rigore. A ciò si aggiungono l’ottima pulizia nel palleggio (87% di passaggi riusciti, l’86% nella metà campo avversaria) e la capacità di creare superiorità numerica, testimoniata dal 63% di dribbling completati e dai 3,2 falli subiti di media a gara.

Sacrificio in non possesso e concorrenza sul mercato

Oltre alla spinta offensiva, Cambiaghi garantisce un contributo prezioso anche nella prima pressione e nei ripiegamenti difensivi: i numeri evidenziano 2,7 palloni recuperati a partita (di cui 0,7 nel terzo offensivo), 1,4 contrasti vinti, 0,5 intercetti e il 59% di duelli complessivi vinti (63% nei contrasti a terra), il tutto mantenendo grande correttezza con una sola ammonizione rimediata.

Caratteristiche da esterno moderno che spiegano perfettamente il gradimento della Roma, alla ricerca di gamba, imprevedibilità e applicazione tattica per rinforzare le corsie laterali. Per strappare il sì del giocatore e battere la concorrenza del club italiano e delle due pretendenti straniere già attivatesi, servirà però muoversi con tempestività.