Pellegrino: «No alla Juve? Non sono pentito, Fiorentina scelta giusta»

Fiorentina, parla Pellegrino: «Il no alla Juventus? Non me ne sono pentito, la Fiorentina è la scelta giusta. Giocare con l’Argentina è un sogno». Le dichiarazioni

L’attaccante della Fiorentina, Mateo Pellegrino, si è raccontato alla ‘La Gazzetta dello Sport‘. Le sue dichiarazioni:

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GOL ALLA JUVE– «Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il significato della partita, ho visto Batistuta che festeggiava così e mi è venuto spontaneo imitarlo. Ma è stata un’eccezione. Non la ripeterò. È la sua esultanza, io l’ho presa in prestito per un’occasione speciale. Lui mi ha aiutato a capire che cosa significa giocare con la Fiorentina, spero di rivederlo presto»

IL ‘NO’ ALLA JUVE – «Non me ne sono pentito, quando faccio una scelta sono certo che sia quella giusta. E la Fiorentina lo è. Mi trovo molto bene con i compagni, sento la fiducia e provo a ripagarla con il lavoro quotidiano»

VANOLI – «Che cosa è cambiato? L’atteggiamento. Il mister ha insisto molto su quest’aspetto oltre che sul concetto di squadra: ci ha fatto capire l’importanza di giocare con la maglia della Fiorentina e anche che da soli non si va da nessuna parte. Però non dobbiamo pensare di essere usciti dalla crisi: dobbiamo restare lucidi e umili, a Monza alla ripresa dopo la sosta per la nazionali ci aspetta una partita molto delicata»

NAZIONALE E MASTANTUONO – «Giocare con l’Argentina è un sogno, però cerco di non pensarci troppo. Voglio far bene con la Fiorentina, migliorando e lavorando credo che quel giorno arriverà. Mastantuono? Ha la personalità per ereditare la dieci di Messi, l’ha già indossata in passato, ma non è l’unico, ci sono altri che possono portarla come Lautaro e Nico Paz. Non esiste un altro Messi, non ha senso fare paragoni. Chi prenderà la dieci non dovrà avere pressioni: andrà aiutato»

MODELLO – «Studio Haaland, fisicamente e come struttura è il più simile a me. È completissimo e il più forte come attaccante d’area. Il difensore più tosto è Akanji, molto bravo con la palla, non si fa pressare, è intelligente e usa il fisico. Io leader? Non ancora, ma posso diventarlo. Ho personalità e mi hanno sempre detto che essere leader mi viene naturale».