Mercato Roma, sogno scudetto: a gennaio idea Gittens?

Dopo 27 punti in 11 giornate, Gasperini chiede il trequartista mancino-destro: D’Amico studia la pista dell’ala inglese, ai margini con Xabi Alonso

Gian Piero Gasperini ci crede. Dopo la qualificazione in Champions League dello scorso anno, il tecnico della Roma vuole alzare l’asticella puntando a un traguardo che nella parte giallorossa della Capitale manca dal 2001: lo scudetto. A Trigoria la parola non si può quasi pronunciare, ma dopo 27 punti nelle prime 11 partite diventa d’obbligo pensare di impensierire l’Inter, favorita numero uno e al momento seconda dietro la sorpresa Lazio. Per farlo, però, servono rinforzi, a partire dal famoso trequartista mancino di piede destro che l’allenatore chiede da tempo.

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Il ritorno di Gittens

In estate la Roma era davvero a un passo da Jamie Bynoe-Gittens, ala inglese classe 2004 ex Borussia Dortmund. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore era finito nel dialogo con il Chelsea, disposto a offrirlo insieme a 60 milioni per ottenere Manu Koné, centrocampista francese. L’affare non andò in porto per l’impossibilità di sostituire in tempo il francese, ma l’inglese aveva ottenuto il gradimento di tutte le componenti romaniste. A gennaio i giallorossi possono riprovarci in modo più concreto.

La formula e i dubbi fisici

Una cessione a titolo definitivo appare difficile, ma il Chelsea potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto che possa diventare obbligo. I Blues continuano a dichiarare di credere nel ragazzo, ma Xabi Alonso, allenatore spagnolo dei londinesi, gli ha concesso finora solo 55 minuti in Carabao Cup, anche per una caviglia che lo tiene fuori da ottobre. Quel problema, unito al bicipite femorale che lo aveva fermato quattro mesi l’anno scorso, solleva perplessità a Trigoria, che però potrebbero essere superate dalle qualità tecniche del classe 2004: il giocatore vuole spazio e, secondo la rosea, si parla di vero strappo con il Chelsea.

Le alternative di D’Amico

Il direttore sportivo Tony D’Amico ha altri nomi sul taccuino. In Serie A piace molto Giorgi Kvernadze, ala georgiana del Frosinone, a segno cinque volte in dodici partite. Occhio anche a Kevin, esterno brasiliano del Fulham, e a Ademola Lookman, nigeriano dell’Atlético Madrid, che non sta vivendo un buon momento, pur con nove presenze da titolare su dodici in Liga, e potrebbe essere il colpo a sorpresa di gennaio. Il rapporto con Gasperini potrebbe favorire la trattativa, che al momento non esiste ancora tra Roma e Atlético.