Dentro alla situazione di Francesco Camarda secondo Silvio Baldini: «Vive un momento di difficoltà psicologica. È un ragazzo sensibile e bisogna capirlo»

Silvio Baldini, ct dell’Italia Under 21, ha parlato del momento di Francesco Camarda nell’intervista post amichevole con la Francia

Un doppio trionfo tinta d’azzurro nel giro di meno di ventiquattro ore. Dopo il prestigioso 3-1 conquistato dalla Nazionale maggiore a San Siro, anche l’Italia Under 21 espugna la Francia imponendosi per 2-1 nell’amichevole disputata allo Stade Francis-Le Basser di Laval. A firmare il successo contro i transalpini sono stati i gol di Francesco Camarda e Luca Lipani, confermando lo straordinario momento di forma degli Azzurrini dopo il netto 6-2 nell’ultimo turno di qualificazione all’Europeo U21 del 2027. Nel post partita, ai microfoni della Rai, il commissario tecnico Silvio Baldini ha analizzato la prova del gruppo soffermandosi soprattutto sul momento personale del giovane attaccante rossonero.

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Il riscatto di Camarda: le pressioni al Milan e la fiducia del Ct

Protagonista assoluto della serata con la rete che ha sbloccato l’incontro, Francesco Camarda ha ritrovato il sorriso in maglia azzurra dopo un periodo particolarmente complicato vissuto con il Milan. Proprio sul talento classe 2008 ha voluto accendere i riflettori Baldini, difendendolo con grande sensibilità umana e tecnica: “Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. È nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono e il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza”.

Coraggio, cuore e zero calcoli: la filosofia dell’Italia Under 21

Al di là delle individualità, a convincere il selezionatore è stato soprattutto l’atteggiamento propositivo messo in campo da Bartesaghi e compagni, capaci di affrontare a viso aperto una delle selezioni più talentuose del panorama continentale senza ricorrere a espedienti difensivi. “Stasera i ragazzi hanno messo la passione, sono stati squadra e sono stati molto intelligenti, quindi è ancora più bello vincere così. Se ti metti a pensare agli avversari ne diventi preda. È giusto conoscerli, ma poi quello che conta è la tua voglia di vincere e misurarti, perché va capito che si può anche perdere perché nella sconfitta poi ci sta il miglioramento. Ci devi provare, senza nasconderti, senza stupidaggini come perdite di tempo. Così come hanno fatto oggi i ragazzi“, ha spiegato Silvio Baldini, rivendicando infine il valore complessivo della rosa a sua disposizione: “Ho sempre detto che questo è un gruppo forte, ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore”.