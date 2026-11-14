Elezioni FIGC, sarà sfida Malagò Galliani: via libera alle candidature

Dopo il “non luogo a provvedere” del Tribunale Federale, il segretario generale Brunelli sancisce l’ammissibilità; i sette giorni per eventuali impugnazioni lasciano aperta la partita

Alla fine sarà Giovanni Malagò contro Adriano Galliani. Il duello per la presidenza della FIGC, in programma all’assemblea elettiva del 14 dicembre, è pronto a entrare nel vivo: secondo la Gazzetta dello Sport, le due candidature riceveranno il via libera nella giornata di oggi, sabato 14 novembre, dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica.

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Il “non luogo a provvedere”

Il collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso di Galliani, ex amministratore delegato del Milan, contro la nomina, da parte del commissario straordinario Malagò, di una commissione incaricata di esaminare le candidature. La decisione è arrivata dopo la rinuncia all’istanza cautelare, presentata in seguito alla memoria difensiva della FIGC, 28 pagine in cui si spiega che la commissione “è stata semplicemente incaricata di verificare, nel pieno rispetto dello Statuto federale, le candidature a Presidente Federale e a Consigliere Federale”. Una nota della federazione ha precisato che l’organo ha svolto soltanto una funzione di supporto istruttorio, senza alcun potere decisionale e senza intaccare le prerogative del segretario generale.

La lettura di Galliani

Soddisfatto l’avvocato Filippo Lattanzi, legale di Galliani: l’obiettivo del ricorso, ha spiegato, è stato raggiunto, perché si è ripristinato il rispetto delle norme statutarie e restituito al segretario generale il potere di valutare l’ammissibilità delle candidature. L’interesse del senatore, ha aggiunto, era garantire che a decidere fosse l’organismo statutario competente.

Ora tocca a Brunelli

Spetterà ora a Marco Brunelli, segretario generale della FIGC, sancire l’ok alle due candidature. Dopo la pubblicazione si apriranno sette giorni per impugnarne una o entrambe. Il nodo da sciogliere riguarda la discussa firma del Genoa: il club rossoblù aveva prima appoggiato Galliani e poi revocato il sostegno, firmando per Malagò, che ha così raggiunto gli undici club di Serie A necessari. Non è escluso che Galliani presenti un secondo ricorso.

I numeri del voto

Al momento Malagò può contare sull’appoggio di undici squadre di Serie A: Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Torino, Napoli, Parma, Roma e Udinese. Galliani ha dalla sua Inter, Atalanta e Como, oltre al 30% garantito da calciatori e allenatori. Secondo i calcoli del quotidiano, tutto si giocherà sull’insieme di Serie B, Serie C e Serie D, che portano il 52% dei voti.