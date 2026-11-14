Salah nella storia dell’Egitto: doppietta e record assoluto in Nazionale. Quale traguardo ha raggiunto contro il Malawi

Mohamed Salah ha scritto ancora una volta la storia dell’Egitto: grazie alla doppietta contro il Malawi ha tagliato un record importantissimo

Una notte destinata a rimanere scolpita per sempre negli annali del calcio africano e mondiale. In occasione della terza giornata della fase a gironi dell’African Nations Cup, la sfida tra Egitto e Malawi si è trasformata nel palcoscenico perfetto per l’ennesima impresa leggendaria di Mohamed Salah. Grazie a una straordinaria doppietta, il fuoriclasse egiziano ha infatti conquistato ufficialmente lo scettro di miglior marcatore di tutti i tempi della selezione nordafricana, coronando un inseguimento durato anni e confermandosi l’icona sportiva più luminosa del proprio Paese.

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Il sorpasso su Hossam Hassan: 70 gol in 123 partite per il leader dei Faraoni

Con le due firme messe a segno contro il Malawi, l’attaccante ha raggiunto l’incredibile quota di 70 gol in 123 partite ufficiali disputate con la maglia dei Faraoni. Un bottino straordinario che gli ha permesso di superare definitivamente Hossam Hassan, rimasto fermo a 69 reti totalizzate però nell’arco di ben 177 apparizioni internazionali.

Il confronto statistico rende ancora più evidente la portata dell’impresa compiuta da Salah: il trascinatore dell’attacco egiziano è riuscito a frantumare un primato storico impiegando ben cinquantaquattro incontri in meno rispetto al precedente detentore, viaggiando a una media realizzativa superiore al mezzo gol a partita. Un passaggio di consegne carico anche di un forte valore simbolico, considerando che lo stesso Hassan aveva ricoperto in passato proprio il ruolo di commissario tecnico della Nazionale, allenando da vicino colui che oggi lo ha scalzato dal trono.

Dall’epopea al Liverpool al presente al Trabzonspor: una leggenda senza tempo

Il traguardo tagliato nella rassegna continentale certifica una volta di più la longevità agonistica e la fame insaziabile di Salah. Dopo aver scritto pagine memorabili della storia recente del calcio europeo con la maglia del Liverpool, l’esterno offensivo sta vivendo una nuova importante avventura professionale in Turchia nelle fila del Trabzonspor, senza però perdere minimamente centralità e incisività quando risponde alla chiamata del suo Paese. Leader tecnico e carismatico dell’Egitto, Salah aggiunge così il record più prestigioso della propria carriera internazionale a una bacheca già ricchissima, regalando ai tifosi una serata indimenticabile e lanciando un segnale forte alle rivali nella corsa al titolo dell’African Nations Cup.