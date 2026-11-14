Marsiglia, il duro sfogo di Medhi Benatia contro Pablo Longoria: «Mi ha mentito e voglio dirlo pubblicamente!»

Medhi Benatia, ex direttore sportivo del Marsiglia, ha attaccato Pablo Longoria pubblicamente. Ecco cosa ha detto

Non usa mezzi termini Medhi Benatia per raccontare i retroscena della sua avventura dirigenziale all’Olympique Marsiglia. Intervenuto come ospite su Canal+, l’ex direttore sportivo del club transalpino ha riaperto vecchie ferite legate alla gestione societaria e alle strategie di calciomercato, puntando il dito direttamente contro l’ex presidente Pablo Longoria. Secondo il racconto dell’ex difensore, infatti, i vertici della società non avrebbero mai condiviso con trasparenza la reale situazione economica della squadra, generando pesanti incomprensioni anche con l’allenatore Roberto De Zerbi.

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Il caso del mercato di gennaio: il budget negato a De Zerbi e l’accusa a Longoria

L’episodio più clamoroso riguarda la finestra invernale della passata stagione, quando lo staff tecnico attendeva rinforzi di spessore per il reparto avanzato. Benatia ha svelato come De Zerbi fosse convinto di poter disporre di un tesoretto importante per l’acquisto di un centravanti, scontrandosi invece con una realtà finanziaria diametralmente opposta: “L’allenatore pensava che a gennaio avremmo avuto 30 milioni da investire su un grande attaccante. Quando gli ho spiegato che, al contrario, dovevamo prima vendere per 35 milioni, è rimasto sorpreso. Mi ha fatto capire che le informazioni ricevute erano altre. La cosa incredibile è che nemmeno io ero stato messo al corrente della situazione”. Una frattura comunicativa che ha spinto l’ex dirigente a lanciare un’accusa frontale verso Longoria: “Pablo mi ha mentito e voglio dirlo pubblicamente. Non ho problemi ad affermarlo in televisione: mi ha raccontato una cosa che non corrispondeva alla realtà“.

La scelta di De Zerbi e la difesa degli stipendi all’OM

Nel corso del suo intervento televisivo, Benatia ha rivendicato anche il proprio ruolo determinante nell’aver portato De Zerbi sulla panchina del Marsiglia, difendendo al contempo la tradizione del club francese di riconoscere ingaggi elevati ai propri tesserati. Una politica salariale ritenuta indispensabile dall’ex ds per attrarre profili di alto livello al Vélodrome e sfatare i luoghi comuni legati alla città: “A Marsiglia gli ingaggi importanti ci sono sempre stati. Chi decide di venire qui deve trovare anche un’offerta economica adeguata. Spesso si parla di sicurezza, qualità della vita e altri aspetti, ma vivere a Marsiglia è meraviglioso. Non è detto che trasferirsi a Londra significhi automaticamente sentirsi più al sicuro. Gli stipendi elevati fanno parte della storia di questo club”.