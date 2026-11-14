Fatale la sconfitta contro il Como, il Lens esonera Cahuzac e ufficializza il nuovo allenatore: chi è Digard

Il Lens esonera Cahuzac e ufficializza il nuovo allenatore dopo la pesante sconfitta contro il Como: ecco chi è

Scossone in casa Lens per provare a invertire la rotta di una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative. A seguito dell’umiliante sconfitta per 9-1 subita contro il Como e di un deludente undicesimo posto in classifica, la dirigenza transalpina ha deciso di sollevare dall’incarico Yannick Cahuzac, affidando ufficialmente la guida tecnica della prima squadra a Didier Digard. Attraverso una nota ufficiale, il club ha illustrato i dettagli della scelta maturata ai vertici societari: “Fedele al suo metodo di lavoro, basato sull’ascolto, su alti standard e riflessione collettiva, il Racing Club de Lens annuncia la nomina di Didier Digard come allenatore della prima squadra per le prossime due stagioni. Dall’inizio della settimana, il club ha condotto il consueto processo che presiede ciascuna delle sue decisioni strutturali. Tutti gli scambi con i vari candidati furono quindi condotti direttamente dalla piramide decisionale delle scelte, sotto l’attenzione del presidente Joseph Oughourlian.”

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Chi è Didier Digard: dagli esordi al Le Havre alla fascia da capitano a Nizza

Classe 1986, nato a Gisors in Normandia, Didier Digard vanta un passato importante da calciatore nel ruolo di centrocampista difensivo, dove si è distinto per temperamento, senso della posizione e leadership. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Le Havre, club con cui ha debuttato tra i professionisti nel 2004, ha poi vestito le maglie di Paris Saint-Germain e Middlesbrough in Inghilterra, prima di trovare la propria dimensione ideale all’OGC Nizza. In Costa Azzurra, tra il 2010 e il 2015, è diventato un vero simbolo e capitano della squadra, collezionando oltre centocinquanta presenze in Ligue 1. Prima di ritirarsi dal calcio giocato nel 2018, ha maturato anche diverse esperienze in Spagna indossando le casacche di Real Betis, Osasuna e Lorca.

Il percorso in panchina e le idee tattiche del nuovo tecnico del Lens

Conclusa l’attività agonistica, Digard ha intrapreso con rapidità la carriera da allenatore ripartendo dal settore giovanile del Nizza, dove ha guidato prima l’Under 17 e poi la formazione B. Il grande salto arriva nel gennaio 2023, quando viene chiamato a sostituire Lucien Favre sulla panchina della prima squadra rossonera: il suo impatto è immediato e sorprendente, grazie a una lunga striscia di risultati utili consecutivi che rilancia il club in campionato e ne mette in luce le doti gestionali. Successivamente ha accettato la sfida alla guida del suo Le Havre, confermandosi un profilo emergente e molto apprezzato. Sul piano tattico, Digard predilige un calcio propositivo e organizzato, fondato sulla costruzione dal basso, sull’aggressività nel pressing alto e su una gestione empatica dello spogliatoio: caratteristiche ritenute ideali dal presidente Joseph Oughourlian per ricostruire le certezze del Lens e risalire la china.