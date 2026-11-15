Belgio Italia, i convocati del ct Mancini: quattro novità

Belgio-Italia, le scelte di Roberto Mancini: quattro volti nuovi per strappare il pass per i quarti di Nations League

Archiviata la prestigiosa vittoria contro la Francia, la Nazionale è pronta a giocarsi l’ultimo e decisivo atto della fase a gironi di Nations League. Gli Azzurri scenderanno in campo contro il Belgio forti di una classifica che mette a disposizione della squadra guidata da Roberto Mancini — carismatico Commissario Tecnico dell’Italia noto per la valorizzazione dei giovani talenti e la ricerca di un calcio propositivo — due risultati su tre per strappare il pass per i quarti di finale. Un eventuale successo permetterebbe inoltre alla selezione italiana di chiudere il raggruppamento al primo posto.

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Le novità e gli esclusi nelle scelte del Commissario Tecnico

Rispetto all’elenco stilato per la precedente sfida contro i transalpini, il CT ha apportato quattro innesti di grande prospettiva, chiamando in gruppo Alphadjo Cissé — talentuoso centrocampista offensivo dotato di ottima tecnica e visione di gioco —, Honest Ahanor — giovanissimo e duttile difensore di fascia dalla spiccata fisicità —, Mattia Liberali — estroso trequartista mancino celebre per il dribbling e la creatività tra le linee — e Niccolò Pisilli, dinamico centrocampista centrale della Roma abile negli inserimenti senza palla.

Restano invece fuori dalla lista i calciatori fermati da problemi fisici, ovvero Davide Frattesi (incursore di centrocampo dell’Inter) e Nicolò Cambiaghi (rapido esterno d’attacco), ai quali si aggiungono l’attaccante Sebastiano Esposito, non ancora al meglio della condizione, e il regista Samuele Ricci. Non prenderanno parte all’incontro nemmeno i difensori Federico Gatti e Matteo Palma, destinati alla tribuna.

L’elenco completo dei convocati dell’Italia

Tra i pali confermato il blocco guidato dal capitano Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Paris Saint-Germain e pilastro della Nazionale, affiancato da Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario. In difesa spiccano i rocciosi Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco e Giorgio Scalvini, completati da Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra e il già citato Ahanor.

A centrocampo, intorno ai punti fermi Nicolò Barella, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, trovano spazio anche Issa Doumbia e Alessandro Romano, oltre ai volti nuovi Cissé, Liberali e Pisilli. Per il reparto offensivo Mancini si affida infine al centravanti Gianluca Scamacca, accompagnato da Pio Esposito, Luca Koleosho e Antonio Vergara.