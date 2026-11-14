Garcia: «Sono stato esonerato dal presidente non per i risultati»

Napoli, Rudi Garcia torna sul suo passato in azzurro: le dichiarazioni sull’esperienza del 2023/24 con i partenopei

Il ricordo della parentesi partenopea riaffiora a distanza di tempo. Rudi Garcia è tornato a esprimersi pubblicamente sui mesi trascorsi alla guida del Napoli. Le parole in un’intervista a The Athletic:

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PAROLE – «Al Napoli mi sono divertito. Sono stato esonerato dal presidente non per i risultati, ma perché volevo prendere decisioni che un allenatore dovrebbe prendere»

RICORDO MONDIALE – «Quella partita non era Stati Uniti contro Belgio, ma contro tutto il mondo. Quando il mio direttore sportivo mi ha detto che forse avrebbero annullato il cartellino rosso a Balogun e che avrebbe potuto giocare, ho pensato fosse uno scherzo»

RETROSCENA UNITED – «Mi sarebbe piaciuto lavorare in Inghilterra, ho avuto due colloqui con il Man United. Si trattava di un incarico ad interim, e mi chiesero cosa avrei fatto una volta terminato. Risposi che avrei fatto così bene da rimanere a Manchester, ma diedero l’incarico a Ralf».