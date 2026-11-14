Napoli, la sosta porta buone notizie: Neres, Spinazzola e Favasuli in gruppo

Seduta a Castel Volturno con il lavoro differenziato per Alisson, Lobotka, Badiashile e Di Lorenzo: Allegri recupera pedine in vista della ripresa

Anche il Napoli non si ferma durante la pausa per le Nazionali. Sabato 14 novembre gli azzurri di Massimiliano Allegri, allenatore toscano, si sono ritrovati al SSC Napoli Training Center, dove hanno svolto una seduta pomeridiana articolata in attivazione fisica e tecnica, un’esercitazione sul possesso palla e una successione di corse. Il report ufficiale del club contiene diverse novità sul fronte infermeria.

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Tre rientri vicini

Le notizie migliori riguardano Favasuli, esterno della rosa, David Neres, ala brasiliana, e Leonardo Spinazzola, terzino sinistro ed ex Roma, che hanno svolto parte della sessione insieme al gruppo, primo segnale concreto di un ritorno graduale alla normalità. Si tratta di soluzioni utili sulle corsie esterne e in attacco, due reparti rimasti in affanno nelle ultime settimane per le assenze.

Chi lavora ancora a parte

Procede con più cautela il recupero di Mathias Olivera… in realtà di Axel Badiashile, difensore francese, e del capitano Giovanni Di Lorenzo, terzino: entrambi hanno svolto un programma personalizzato diviso tra palestra e campo, un passo avanti rispetto ai giorni scorsi, anche se il club non ha comunicato tempi o diagnosi. Alisson Santos, ala brasiliana, e Stanislav Lobotka, regista slovacco, hanno invece lavorato soltanto in palestra, con un piano individuale.

Il nodo emergenza

La situazione infortuni aveva pesato sul rendimento stagionale degli azzurri, reduci da una serie di risultati negativi in campionato e in Champions League. Con la pausa, Allegri ha la possibilità di recuperare diversi elementi, ritrovare equilibrio e programmare il cammino verso la ripresa. La sosta rappresenta infatti un’occasione per ricompattare il gruppo, anche dopo le tensioni degli ultimi giorni.

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Prossimi passi

Nei prossimi giorni lo staff medico valuterà il carico di lavoro dei giocatori, mentre il club cerca di avere a disposizione il maggior numero di uomini possibile per il prossimo impegno. Le condizioni di Di Lorenzo e Badiashile, in particolare, saranno decisive per capire come impostare la linea difensiva.