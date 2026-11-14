Conferenza stampa Van Bommel pre Belgio-Italia: «Affronteremo un’altra Italia, ma vogliamo vincere. Su Pio Esposito e Lukaku...»

Il commissario tecnico belga Van Bommel riconosce i progressi degli Azzurri dopo le vittorie contro Francia e Turchia, ma non nasconde le ambizioni della sua squadra

Mark van Bommel guarda con rispetto all’Italia, ma il Belgio non intende fare passi indietro e punta a conquistare una vittoria che potrebbe valere la qualificazione. Il commissario tecnico si aspetta una partita differente rispetto alla gara d’andata, quando i Diavoli Rossi si imposero per 2-0 a Roma. I cambiamenti apportati da Roberto Mancini hanno modificato gli equilibri della Nazionale italiana e proprio questa nuova versione degli Azzurri rappresenta uno stimolo in più per il Belgio.

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PAROLE – «Affronteremo un’altra Italia – ha esordito – perché Mancini ha cambiato un paio di cose e adesso gli azzurri sono messi meglio in campo e più equilibrati. Contro la Francia hanno offerto una prestazione impressionante, ma avevano fatto bene anche contro la Turchia. In entrambe le occasioni hanno meritato di vincere».

Van Bommel ha poi analizzato il momento delle due nazionali, sottolineando quanto siano importanti i risultati positivi per acquisire fiducia e consolidare il lavoro svolto. Il Belgio vuole continuare a crescere, nonostante il poco tempo a disposizione durante le soste internazionali.

«Una vittoria come quella che abbiamo ottenuto contro la Turchia dà sempre fiducia, esattamente come la darà all’Italia il successo contro la Francia. Noi stiamo cercando di sviluppare il nostro gioco e, anche se non è facile perché in nazionale non c’è tanto tempo per lavorare, sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra finora. In Turchia abbiamo avuto delle difficoltà e nel finale abbiamo sofferto un po’ in difesa, ma siamo ancora in corsa per la qualificazione. Ora sta a noi conquistarla».

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Vittoria obbligata

La situazione in classifica mette le due squadre davanti a esigenze differenti: l’Italia può contare su due risultati su tre, mentre il Belgio ha un solo risultato a disposizione per raggiungere il proprio obiettivo. Van Bommel, tuttavia, non considera questa situazione un elemento capace di modificare l’approccio della sua squadra.

«Non so se per loro sarà un vantaggio a livello psicologico, perché adesso l’Italia ha una mentalità nuova. Per noi avere un solo risultato a disposizione cambia poco, perché vogliamo sempre vincere, contro chiunque, e impostiamo ogni incontro in questo modo. Ripeto, non sarà facile perché avremo di fronte una squadra che ha cambiato alcune cose rispetto all’andata, ma noi abbiamo il nostro modo di giocare e dobbiamo metterlo in pratica. Vincere per noi vuol dire qualificarci ed è quello che vogliamo. Ci prepariamo bene, come sempre, e questo ci rende più forti. Se fai sempre le stesse cose e hai una buona mentalità e un buon modo di giocare, non dipendi dall’avversario».

I complimenti all’Italia e a Pio Esposito

Il commissario tecnico belga è tornato anche sulla vittoria degli Azzurri contro la Francia, spiegando di non essere rimasto particolarmente sorpreso dal risultato. Van Bommel ha riconosciuto i meriti della squadra di Mancini, soffermandosi anche sulla prestazione di Pio Esposito, protagonista di una crescita che non è passata inosservata.

«Non mi ha sorpreso che abbiano battuto la Francia, perché i francesi avevano già sofferto in Turchia e avevano conquistato i tre punti solo nel finale. Forse hanno preso sottogamba la partita contro l’Italia… Adesso non dico altro perché vi ho già dato il titolo (sorride, ndr). A parte questo, gli azzurri hanno anche sbagliato un rigore. Il risultato è stato ampio e credo che abbiano meritato il successo».

Sul giovane attaccante italiano, il giudizio è altrettanto positivo:

«È un giocatore pericoloso, non c’è dubbio. Va tenuto d’occhio perché sta crescendo bene».

Lukaku recuperato: sarà a disposizione contro l’Italia

Tra le notizie più importanti per il Belgio c’è il recupero di Romelu Lukaku. L’attaccante ha svolto le ultime sedute individualmente prima di tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Van Bommel ha confermato la sua disponibilità, lasciando però aperto il dubbio sulla possibilità di schierarlo dal primo minuto.

«Romelu ieri e l’altro ieri si è allenato qui da solo, con intensità. Ha fatto due buone sedute e stamattina era con i compagni, quindi domani potrà giocare. Per noi è importante, sia da titolare sia a gara in corso. Ha tanta esperienza nelle grandi partite ed è positivo che sia a disposizione. In uno stadio pieno, con la pressione che ci sarà, Lukaku ci darà una mano. Con il Fenerbahçe ha giocato meno rispetto al passato e ha disputato una sola partita per intero. Si può dire che abbia nelle gambe 60-70 minuti. Vedremo se schierarlo dall’inizio e poi sostituirlo o inserirlo negli ultimi 20 minuti. Per giocare tutti i 90 minuti deve allenarsi e giocare ancora un po’».

Spazio anche a Kevin De Bruyne, centrocampista di grande qualità che Van Bommel considera fondamentale per la selezione belga.

«È un giocatore di livello mondiale, intelligente, segna e imposta. Non sono preoccupato per quello che è successo dopo il suo passaggio dal City al Napoli di Allegri (suo ex tecnico, ndr). Per noi resta un elemento importante».

Parole di apprezzamento anche per Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta che offre caratteristiche tecniche e fisiche particolarmente interessanti.

«È un attaccante moderno, alto, ma anche veloce e tecnico. Sa attaccare gli spazi e lavora sodo per la squadra. È un piacere averlo con noi».

Il no di De Winter alla convocazione

Infine, Van Bommel ha chiarito la situazione relativa a Koni De Winter, difensore del Milan che ha deciso di non rispondere alla chiamata della nazionale belga. Il commissario tecnico ha raccontato di aver parlato direttamente con il giocatore, invitandolo a riflettere prima di prendere una decisione definitiva. La scelta del difensore è stata comunque rispettata.

«Koni mi ha chiamato poco prima delle convocazioni per questa sosta. Mi ha detto che non aveva giocato né al Mondiale né nella sosta precedente e che per questo non era soddisfatto. Quindi non voleva essere convocato. Gli ho detto che è un giocatore importante per il Milan e che ha appena 24 anni. L’ho invitato a prendersi 24 ore per pensarci e a darmi poi una risposta definitiva. Ha deciso di non venire e devo rispettare la sua scelta».