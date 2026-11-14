Sorpresa Raimondo, il rientro si avvicina! Alvini annuncia: può tornare prima del previsto

Buone notizie per il Frosinone: Raimondo sta recuperando dall’infortunio alla caviglia e le ultime indicazioni fanno sperare in un ritorno anticipato. Alvini fissa i tempi e riaccende l’entusiasmo

Arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Antonio Raimondo. L’attaccante del Frosinone sta procedendo nel suo percorso di recupero dopo il serio infortunio alla caviglia sinistra e potrebbe tornare in campo prima rispetto alle previsioni iniziali.

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Una notizia importante per la formazione ciociara, che aspetta con impazienza il ritorno del proprio centravanti. Raimondo si era fermato durante la sfida contro il Torino del 1° novembre, in seguito a un duro intervento che aveva fatto temere uno stop piuttosto lungo.

Gli esami avevano evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, un problema fisico che inizialmente aveva alimentato preoccupazione sulle tempistiche del recupero. Il giocatore ha quindi iniziato il percorso riabilitativo, lavorando per tornare a disposizione dello staff tecnico.

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A fare chiarezza sulla situazione è stato direttamente Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, intervenuto ai microfoni di ADNKronos. Le sue parole lasciano spazio all’ottimismo:

PAROLE – «Contiamo di averlo con noi nel giro di 20-25 giorni, forse addirittura prima».

Una dichiarazione che alimenta le speranze dei tifosi giallazzurri. Naturalmente, il rientro dipenderà dall’evoluzione del recupero e dalle risposte fisiche del calciatore, ma lo scenario appare decisamente più incoraggiante.

Raimondo vede la luce in fondo al tunnel: il Frosinone aspetta il suo bomber!