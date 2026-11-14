Messi torna in Argentina nel 2027: il motivo dietro al rientro in patria della Pulce, ecco cosa succederà

Lionel Messi tornerà in Argentina nel 2027, ecco cosa c’è dietro la decisione della Pulce in vista del nuovo anno

Dopo l’indimenticabile addio alla maglia dell’Albiceleste consumatosi tra commozione e applausi davanti agli 85 mila spettatori di Buenos Aires, Lionel Messi si prepara a riabbracciare ancora una volta il proprio pubblico. La Pulce tornerà infatti a calcare il prato dello stadio Monumental, ma questa volta lo farà da avversario indossando i colori rosanero dell’Inter Miami. Per il prossimo 19 gennaio 2027 è stata ufficialmente fissata una prestigiosa amichevole internazionale contro il River Plate, un appuntamento pensato per trasformarsi in una grande festa dello sport sudamericano e mondiale.

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Il comunicato ufficiale e la parata di stelle: da Suárez a De Paul e Casemiro

L’evento, prodotto e coordinato da COC Global, metterà di fronte alcuni tra i più grandi interpreti del calcio contemporaneo: oltre a Messi, sul terreno di gioco sono attesi campioni del calibro di Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Ángel Correa, Casemiro e Thiago Almada. Nella nota congiunta diffusa dagli organizzatori per annunciare l’iniziativa si legge: “Il Club Atlético River Plate e l’Inter Miami CF disputeranno il prossimo 19 gennaio un’amichevole internazionale allo stadio Monumental, in una partita che riunirà due istituzioni che, seguendo percorsi diversi, sono diventate punti di riferimento mondiali del calcio e hanno vissuto un’straordinaria espansione sportiva, istituzionale e commerciale negli ultimi anni”.

Il ritorno a Buenos Aires de “il miglior giocatore di tutti i tempi”

Se i Millonarios celebreranno la propria crescita decennale culminata nella modernizzazione dello storico impianto argentino, la franchigia statunitense porterà in vetrina la propria ascesa globale legata al fuoriclasse rosarino: “Da parte sua, l’Inter Miami ha vissuto un processo di espansione senza precedenti, che l’ha trasformato in uno dei marchi del calcio con maggiore crescita e riconoscibilità internazionale. L’arrivo di Leo Messi, il miglior giocatore di tutti i tempi, costituisce il traguardo più importante di questo percorso, accompagnato dall’ingaggio di grandi figure internazionali e dallo sviluppo di un progetto sportivo e istituzionale con ambizioni globali.”

Gli organizzatori hanno infine sottolineato il profondo valore emotivo della serata per tutti gli appassionati argentini: “La presenza di Messi al Monumental avrà inoltre un significato speciale: il ritorno della leggenda della Nazionale argentina in uno dei luoghi più emblematici della sua storia con la maglia azzurra. Sarà un’occasione perché migliaia di tifosi possano godere nuovamente del suo calcio a Buenos Aires, in uno stadio che è stato protagonista di alcuni dei momenti più importanti del suo percorso con la Nazionale. Al di là del suo carattere amichevole, la partita sarà una vera celebrazione del calcio, dei suoi protagonisti e della proiezione internazionale di due istituzioni che condividono la vocazione di continuare a crescere e di portare la propria identità a nuovi pubblici”.