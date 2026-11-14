Elezioni FIGC, Malagò e Galliani a confronto: i due programmi

Diagnosi in larga parte condivisa, ma metodo diverso: continuità e riforme avviate per l’ex presidente CONI, “sprint di due anni” per l’ex ad del Milan

La corsa alla presidenza della FIGC, con voto fissato al 14 dicembre, entra nella fase dei programmi. Giovanni Malagò, commissario straordinario ed ex presidente del CONI, e Adriano Galliani, senatore ed ex amministratore delegato del Milan, hanno presentato due documenti che affrontano molte criticità del calcio italiano: giovani, Nazionali, sostenibilità economica e infrastrutture. Gli obiettivi sono in buona parte comuni, ma cambiano accenti e strumenti.

Due documenti, due approcci

Il testo di Malagò, di circa 25-26 pagine, riprende “in larghissima parte” il programma delle elezioni del 22 giugno, con alcuni aggiornamenti: la riforma del Club Italia, l’accelerazione sul percorso verso Euro 2032 e il confronto con il Governo. Il programma di Galliani, intitolato “Uno sprint di due anni”, conta invece 60 pagine e 18 capitoli e ruota attorno al biennio 2027-2028: ventiquattro mesi per fissare priorità, intervenire sulle urgenze e definire obiettivi e responsabilità.

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Giovani e vivai

Sul tema dei giovani i candidati convergono nel denunciare la difficoltà di trasformare i risultati delle nazionali giovanili in spazio concreto nei campionati professionistici. Malagò punta sul rafforzamento della filiera tecnica, sul collegamento tra settori giovanili e prime squadre e su incentivi legati all’impiego effettivo degli under, con l’obbligo graduale di allenatori abilitati nell’attività di base. Galliani richiama la Riforma Zola e propone incentivi ai club che investono nei vivai, tutele per chi forma i calciatori dopo l’abolizione del vincolo sportivo, crediti d’imposta e l’estensione delle seconde squadre.

Scommesse e fisco

Le distanze maggiori riguardano le risorse. Galliani chiede di riaprire il confronto sul Decreto Dignità, che vieta pubblicità e sponsorizzazioni del betting, e propone di destinare al calcio il 2% di una base di circa 16 miliardi di euro, con un valore teorico di circa 320 milioni, da discutere con Governo e Parlamento. Malagò chiede anch’egli una quota delle risorse, ma senza fissare una percentuale, e guarda a una revisione del carico fiscale, fino al superamento dell’IRAP per settori giovanili e infrastrutture.

Stadi ed Euro 2032

Entrambi vedono nell’Europeo 2032 un’occasione per colmare il ritardo infrastrutturale. Malagò propone un piano nazionale per stadi e centri sportivi con semplificazioni autorizzative e partenariati pubblico-privati, Galliani punta sugli investimenti dei privati, con concessioni di lunga durata ai club.

Governance

Il commissario immagina una FIGC più digitale e al servizio delle società, mentre Galliani insiste su una guida autorevole, con scadenze e verifiche periodiche. Entrambi riconoscono che molte riforme richiedono l’accordo di Leghe, Governo e Parlamento.