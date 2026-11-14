Elezioni FIGC, ecco i candidati al Consiglio federale: ci sono anche Chiellini, Marotta e Lotito

Governance FIGC, c’è il via libera alle candidature al Consiglio federale: spiccano Chiellini, Marotta e Lotito

Non c’è soltanto il duello tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza della FIGC a tenere banco in vista dell’assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre 2026. A un mese esatto dall’appuntamento che ridisegnerà i vertici del calcio italiano, la Federcalcio ha ufficializzato l’elenco delle 19 candidature ammesse per il Consiglio federale, l’organo di governo chiamato ad affiancare il presidente nella gestione della Federazione, confermando per tutti i profili il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

I cinque candidati della Lega Serie A

Il pacchetto più atteso riguarda la rappresentanza della Lega Serie A, che schiera cinque figure di primo piano del panorama dirigenziale italiano. Spicca la presenza di Giorgio Chiellini, attuale dirigente della Juventus ed ex roccioso difensore centrale nonché storico capitano della Nazionale azzurra e dei bianconeri.

Accanto a lui figurano il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il presidente della Lazio Claudio Lotito, il vicepresidente dell’Udinese Campoccia e il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Per Chiellini, Marotta e Campoccia si tratta di una riconferma dopo l’elezione già ottenuta lo scorso 22 giugno.

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Le scelte di Serie B, Lega Pro, Dilettanti, atleti e tecnici

Sul fronte delle altre leghe professionistiche, la Serie B punta sulla continuità con Antonio Gozzi, così come la Lega Pro che ripropone Giulio Gallazzi, entrambi già consiglieri nella precedente tornata elettorale. Cinque invece i nomi espressi dalla Lega Nazionale Dilettanti: Ilaria Bazzerla e Daniele Ortolano per l’area nazionale, Sergio Pedrazzini per l’Area Nord, Giacomo Fantazzini per l’Area Centro e Giuliana Tambaro per l’Area Sud.

Per la componente atleti sono stati ammessi quattro candidati. Tra i professionisti troviamo Sara Gama, storica difensore centrale e iconico ex capitano della Nazionale italiana e della Juventus Women, insieme a Davide Biondini, ex centrocampista di sostanza noto per le sue lunghe militanze in Serie A con le maglie di Cagliari, Genoa e Sassuolo; per i dilettanti concorrono invece Valerio Bernardi e Umberto Calcagno.

Infine, per la quota tecnici figurano Fabio Lozzi e Silvia Citta tra i dilettanti, mentre per i professionisti è stato ammesso Giancarlo Camolese, esperto allenatore piemontese noto per le sue esperienze sulle panchine di Torino, Reggina e Livorno. L’assemblea del 14 dicembre definirà così i nuovi equilibri della governance calcistica nazionale.



