Scalvini: «Domani giocheremo al massimo con l'atteggiamento giusto»

Italia Belgio, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha parlato la vigilia della sfida di Nations League di domani

Clima di grande concentrazione in casa azzurra. A meno di ventiquattro ore dal fischio d’inizio della supersfida di Nations League contro il Belgio, la Nazionale ha ultimato i preparativi in vista dell’ultimo e decisivo impegno del girone. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, tenuta a fianco del Commissario Tecnico Roberto Mancini, ha preso la parola anche Giorgio Scalvini,

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PAROLE – «Domani giocheremo al massimo con l’atteggiamento giusto. Switch dopo la Francia? Non è facile, ma una volta finita una partita bisogna cercare subito di recuperare le energie. Abbiamo avuto pochi giorni ma non è un alibi, domani cercheremo di fare il massimo».

AVVERSARI – «De Ketelaere? È un grandissimo giocatore, una punta un po’ atipica: è molto bravo nello spazio e nell’uno contro uno. Domani ognuno farà il massimo per portare a casa i tre punti. Domani può essere una partita che ci può dare la convinzione in più, è importantissima e ci teniamo tanto per la competizione».