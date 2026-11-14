 Scalvini: «Domani giocheremo al massimo con l'atteggiamento giusto»
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Scalvini: «Domani giocheremo al massimo con l’atteggiamento giusto. De Ketelaere un grandissimo giocatore»

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Published 3 ore fa il 14 Novembre 2026
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Scalvini Italia Ucraina per calcio

Italia Belgio, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha parlato la vigilia della sfida di Nations League di domani

Clima di grande concentrazione in casa azzurra. A meno di ventiquattro ore dal fischio d’inizio della supersfida di Nations League contro il Belgio, la Nazionale ha ultimato i preparativi in vista dell’ultimo e decisivo impegno del girone. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, tenuta a fianco del Commissario Tecnico Roberto Mancini, ha preso la parola anche Giorgio Scalvini,

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PAROLE – «Domani giocheremo al massimo con l’atteggiamento giusto. Switch dopo la Francia? Non è facile, ma una volta finita una partita bisogna cercare subito di recuperare le energie. Abbiamo avuto pochi giorni ma non è un alibi, domani cercheremo di fare il massimo».

AVVERSARI – «De Ketelaere? È un grandissimo giocatore, una punta un po’ atipica: è molto bravo nello spazio e nell’uno contro uno. Domani ognuno farà il massimo per portare a casa i tre punti. Domani può essere una partita che ci può dare la convinzione in più, è importantissima e ci teniamo tanto per la competizione».

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