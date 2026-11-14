Brasile, sconfitta con il Giappone: 3-2 e polemiche, espulsi Ancelotti e Raphinha

Brasile ko nel finale contro il Giappone: non basta Vinícius, scoppia la bufera ed è rosso per Ancelotti e Raphinha

Giornata decisamente amara e ricca di tensione per il Brasile. La selezione verdeoro guidata da Carlo Ancelotti, leggendario tecnico italiano tra i più vincenti della storia del calcio mondiale e attuale commissario tecnico della Seleção, è uscita sconfitta per 3-2 dal test amichevole disputato contro il Giappone al National Stadium di Kallang, a Singapore. Una partita spettacolare e combattuta sul piano tecnico, ma segnata da un finale incandescente e dalle veementi proteste della panchina sudamericana.

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La rimonta firmata Vinícius e la beffa di Sakamoto

L’incontro si era subito messo in salita per i verdeoro. La formazione nipponica ha infatti trovato il doppio vantaggio grazie alle reti messe a segno da Takefusa Kubo, talentuoso ed estroso trequartista giapponese dotato di grande rapidità e visione di gioco, e da Keito Nakamura, dinamico esterno offensivo abile negli inserimenti e nella conclusione.

Sotto di due reti, il Brasile ha avuto il merito di non disunirsi, affidandosi al talento puro dei suoi campioni per rimettere in carreggiata il match. A ristabilire l’equilibrio sul 2-2 ci ha pensato infatti Vinícius Júnior, fulmineo attaccante del Real Madrid celebre per i suoi dribbling ubriacanti e la capacità di risultare decisivo negli ultimi sedici metri, autore di una splendida doppietta che sembrava aver blindato il pareggio.

In pieno recupero, tuttavia, il risultato è cambiato ancora una volta: a firmare il definitivo 3-2 per il Giappone è stato Tatsuhiro Sakamoto, duttile centrocampista offensivo nipponico noto per la sua tecnica e l’imprevedibilità sulla trequarti.

Il caos nel recupero e i cartellini rossi

Il gol decisivo dei nipponici ha scatenato l’immediata reazione della Seleção, secondo cui l’azione sarebbe stata viziata da un fallo non ravvisato dal direttore di gara. Il finale di gara si è così trasformato in una vera e propria bolgia, con i giocatori e i membri dello staff brasiliano entrati sul terreno di gioco per protestare vibrantemente contro la decisione arbitrale.

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A farne le spese, pagando il prezzo più alto per l’eccessivo nervosismo, sono stati lo stesso commissario tecnico Carlo Ancelotti e Raphinha, esterno offensivo brasiliano del Barcellona noto per la sua esplosività e il tiro mancino, entrambi sanzionati con il cartellino rosso diretto dall’arbitro.



