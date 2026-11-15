Presidenza FIFA, Wenger fa un passo indietro: niente sfida a Infantino

Clamoroso retroscena FIFA, Arsène Wenger rinuncia alla candidatura: salta quindi la super sfida a Gianni Infantino

Non ci sarà alcuna corsa alla poltrona più prestigiosa del calcio mondiale. Arsène Wenger ha deciso di non candidarsi per diventare il nuovo presidente della FIFA. A riportare l’indiscrezione direttamente dall’Inghilterra è il Sunday Times, facendo così definitiva chiarezza sulle numerose voci circolate nelle ultime settimane attorno al futuro istituzionale del celebre tecnico transalpino.

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La riflessione e la fumata nera

Nel corso degli ultimi tempi, infatti, Wenger aveva concretamente preso in considerazione l’ipotesi di scendere in campo in prima persona per assumere la guida della massima organizzazione calcistica internazionale. Una valutazione approfondita e prolungata che, tuttavia, si è conclusa con una fumata nera: l’ex manager dei Gunners ha scelto di fare un passo indietro definitivo, rinunciando a presentare ufficialmente la propria candidatura per le prossime elezioni federali.

Le pressioni della UEFA e lo scenario per Gianni Infantino

La decisione del dirigente francese di tirarsi fuori dalla competizione spiana ulteriormente la strada all’attuale numero uno della federazione mondiale, Gianni Infantino, che non dovrà dunque affrontare uno sfidante dal profilo tecnico e mediatico così autorevole. A nulla sono valse, secondo quanto ricostruito dalla stampa britannica, le forti pressioni esercitate dalla UEFA, che avrebbe visto di buon occhio una discesa in campo dell’ex tecnico alsaziano per offrire un’alternativa ai vertici del governo del calcio globale.

Con questo passo indietro, il futuro di Arsène Wenger resta dunque lontano dalla presidenza della FIFA, chiudendo sul nascere uno scenario che aveva acceso il dibattito internazionale tra addetti ai lavori, federazioni e tifosi.

