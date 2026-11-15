Milan, vertice per il futuro dei giovani: focus su Comotto e Camarda

Assalto ai gioielli del Milan, la Serie A bussa per Comotto e Camarda: summit tra il Genoa e l’agente dei due talenti

La concorrenza interna nel centrocampo del Milan rischia di chiudere ogni spazio ai giovani talenti cresciuti in casa. Con una leggenda assoluta del calcio come Luka Modric e un campione affermato come Adrien Rabiot davanti nelle gerarchie, le prospettive di minutaggio per Christian Comotto, promettente centrocampista classe 2008 del vivaio rossonero noto per la personalità e le doti di impostazione, non appaiono così rosee.

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Proprio per questo motivo, a stretto giro di posta andrà in scena un vertice strategico tra gli agenti del ragazzo e gli uomini mercato di via Aldo Rossi: sul tavolo c’è la concreta possibilità di mandarlo a giocare con maggiore continuità a partire da gennaio. La formula sarà tassativamente quella del prestito, poiché il club milanista non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul cartellino del proprio gioiello.

Pressing del Genoa su Comotto, ma resta il nodo della formula

Trovano dunque piena conferma le indiscrezioni lanciate da La Gazzetta Regionale: il Genoa ha già avviato diversi contatti esplorativi con l’entourage del classe 2008 per provare a imbastire un’operazione in vista della riapertura invernale delle trattative. Tuttavia, la società ligure non vorrebbe limitarsi a un semplice prestito secco, puntando invece a inserire nell’accordo un’opzione d’acquisto a proprio favore, un dettaglio su cui la dirigenza rossonera frena. Sulle tracce di Comotto si registrano inoltre gli interessi concreti di Parma, Monza e di diverse società ambiziose di Serie B.

Futuro in prestito anche per Camarda: la mappa delle pretendenti

Nel corso dei dialoghi con il Grifone, il procuratore Beppe Riso, ha affrontato anche il dossier legato a Francesco Camarda, precocissimo e prolifico centravanti italiano simbolo della nuova generazione del vivaio milanista. Per l’attaccante, però, la pista genoana non rappresenta al momento un’opzione calda, dal momento che i rossoblù hanno già il reparto offensivo coperto da profili come Milutin Osmajic, potente punta montenegrina, e Lorenzo Colombo, centravanti italiano cresciuto proprio nel Milan.

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Il futuro a breve termine di Camarda è comunque già scritto: a gennaio lascerà Milano in prestito per accumulare minutaggio e gol. Su di lui si è già scatenata un’asta che coinvolge Pisa, Benevento, Catanzaro ed Empoli, oltre a un paio di club esteri pronti a garantirgli un ruolo da protagonista.