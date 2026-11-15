Mancini: «Heysel? Non bisogna mai dimenticare. Ricordo tutto: giocavo nella Samp ma tifo Juve»

Belgio-Italia di Nations League, gli Azzurri a caccia del primo posto nel girone di qualificazione: le parole del commissario tecnico Roberto Mancini

A poche ore dal fischio d’inizio e dall’ingresso in campo per la battaglia decisiva per l’accesso alle fasi finali della Nations League, il commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini ha fatto il punto della situazione intervenendo direttamente ai microfoni della Rai. L’allenatore jesino ha analizzato i temi caldi del match e non solo:

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PAROLE – «I ragazzi si meriterebbero l’ingresso nelle prime otto di Nations League perché stanno facendo qualcosa di straordinario, ma c’è ancora molto da fare. Rivincita? La Francia è tra le prime tre al mondo, il Belgio nn è molto distante. Come si ferma De Bruyne? Non facendolo giocare»

ESCLUSIONE ESPOSITO: PUNIZIONE? – «Non scherziamo, è solo una scelta tecnica, le aveva giocate tutte. Peccato non ci siano Frattesi e Cambiaghi che sono stati decisivi con la Francia, Dimarco può fare l’esterno alto»

HEYSEL – «Non bisogna mai dimenticare una tragedia immensa. Mi ricordo tutto molto bene di quel drammatico 29 maggio 1985: giocavo nella Sampdoria, ma sono tifoso della Juventus».