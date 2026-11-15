Brasile, Romario attacca duramente Ancelotti: «Prendi le tue cose e vattene!». L’ex campione chiede l’esonero immediato

Brasile, Carlo Ancelotti finisce nuovamente nel mirino di Romario dopo la sconfitta per 3-2 contro il Giappone. L’ex attaccante della Seleção chiede alla Federazione di cambiare ct

Il momento difficile del Brasile riaccende le polemiche intorno a Carlo Ancelotti. La sconfitta per 3-2 contro il Giappone, arrivata in amichevole, ha provocato una durissima reazione di Romario, ex attaccante della Seleção e oggi senatore brasiliano, che ha chiesto apertamente l’esonero dell’allenatore italiano.

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Ancelotti è stato anche espulso per le proteste successive alla rete decisiva di Sakamoto, realizzata oltre il novantesimo minuto. Un episodio che ha accompagnato un risultato negativo e alimentato le critiche nei confronti del commissario tecnico.

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Brasile, Romario contro Ancelotti: la richiesta di esonero

L’ex campione brasiliano non ha utilizzato mezzi termini, riconoscendo i successi ottenuti da Ancelotti nei club ma contestando il rendimento della Nazionale sotto la sua gestione.

L’ATTACCO AD ANCELOTTI – «Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all’altezza. Non ne possiamo più!».

Non si tratta della prima presa di posizione dell’ex attaccante. Già dopo l’eliminazione del Brasile agli ottavi del Mondiale 2026 contro la Norvegia, Romario aveva chiesto un cambio in panchina, definendo quella partita «una vergogna».

Brasile, Romario si rivolge a Samir Xaud: «Manda via Ancelotti!»

Le critiche sono state accompagnate da un appello diretto al presidente della Federazione brasiliana, Samir Xaud, invitato ad assumersi la responsabilità di una decisione immediata.

L’APPELLO AL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE – «Samir, sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. Ma è arrivato il momento di dimostrare di avere il coraggio di prendere una decisione. Manda via Ancelotti! Non si può scherzare con la maglia della Seleção. Non possiamo correre il rischio di buttare via un altro Mondiale. Il momento di agire è adesso».

Brasile, Romario boccia il lavoro di Ancelotti: i motivi delle critiche

Secondo Romario, il problema non riguarderebbe soltanto i risultati, ma anche la capacità del tecnico italiano di adattarsi alle caratteristiche del calcio brasiliano.

IL GIUDIZIO SULLA GESTIONE DELLA NAZIONALE – «Nel calcio a volte le cose non scattano. Con Ancelotti, decisamente, non è successo. Non ha capito le dinamiche del lavoro con una nazionale e, soprattutto, non ha capito che cosa siano il calcio brasiliano e la maglia verdeoro. È arrivato da tempo il momento di cambiare. Addio!».

Il bilancio di Ancelotti resta così al centro del dibattito. Oltre all’eliminazione mondiale, pesano il pareggio contro l’Australia a settembre e l’ultima sconfitta con il Giappone.

Restano però anche le prestazioni positive, come il successo ottenuto proprio contro i giapponesi ai sedicesimi del Mondiale, quando gli ingressi di Endrick e Gabriel Martinelli contribuirono a ribaltare la partita.

La richiesta di Romario è netta, ma il futuro di Ancelotti dipenderà dalle decisioni della Federazione brasiliana, chiamata a valutare il percorso della Seleção e le prospettive del progetto tecnico.