Spagna Inghilterra, tensione tra Tuchel e De la Fuente prima della Nations League! Scoppia il caso razzismo: «Avete travisato le mie parole»

Spagna Inghilterra, botta e risposta tra Tuchel e de la Fuente alla vigilia della sfida decisiva di Nations League. Il ct inglese parla dei protocolli contro il razzismo, quello spagnolo replica duramente

Clima particolarmente acceso alla vigilia di Spagna-Inghilterra, big match di Nations League in programma domenica 15 novembre alle ore 20:45 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Una partita fondamentale per stabilire il primo posto del Gruppo 3, accompagnata da un confronto a distanza tra i due commissari tecnici.

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Al centro della discussione non ci sono questioni tattiche, ma alcune dichiarazioni sul razzismo negli stadi che hanno coinvolto Thomas Tuchel e Luis de la Fuente.

Tutto è iniziato quando il selezionatore inglese, durante una conferenza stampa, è stato interrogato sulla possibilità che si verificassero episodi discriminatori e sull’eventuale decisione dell’Inghilterra di abbandonare il terreno di gioco.

Tuchel aveva semplicemente ricordato l’esistenza di un protocollo antirazzismo, sottolineando di aspettarsi un clima rispettoso.

Spagna Inghilterra, De la Fuente risponde a Tuchel sul razzismo

Le dichiarazioni dell’allenatore tedesco sono state interpretate da alcuni media spagnoli come un riferimento alla possibilità di episodi razzisti durante la partita di Madrid.

Interrogato sull’argomento, Luis de la Fuente ha replicato direttamente al collega inglese, respingendo qualsiasi generalizzazione nei confronti del proprio Paese.

LA RISPOSTA DI DE LA FUENTE – «Potete dire a Thomas che in Spagna non c’è razzismo».

Il commissario tecnico spagnolo ha poi ribadito la propria posizione.

IL RAZZISMO IN SPAGNA E IN INGHILTERRA – «In Spagna non siamo razzisti, così come non lo sono in Inghilterra».

Parole che hanno alimentato ulteriormente la discussione nelle ore precedenti alla sfida.

Spagna Inghilterra, Tuchel attacca la stampa: «Non ho mai detto che ci sia razzismo»

Informato delle dichiarazioni di De la Fuente, Thomas Tuchel ha manifestato tutto il proprio fastidio, accusando i giornalisti di aver riportato in maniera scorretta il significato delle sue parole.

LE CRITICHE AI GIORNALISTI – «È una cosa molto importante, io sono stato molto educato e voi siete andati correndo a dire al vostro allenatore che io sostengo che in Spagna ci sia razzismo».

Il tecnico inglese ha quindi precisato di non aver mai accusato il pubblico spagnolo.

LA SMENTITA DELLE ACCUSE – «Io non ho mai detto che ci sia razzismo in Spagna. Ecco, esattamente così funziona la stampa. Lo spogliatoio è il posto dove c’è meno razzismo in assoluto».

Spagna Inghilterra, Tuchel chiarisce tutto: il riferimento al protocollo UEFA

Nel tentativo di chiudere definitivamente la questione, Tuchel ha spiegato che la sua risposta riguardava esclusivamente le procedure da seguire nell’eventualità di comportamenti discriminatori.

IL CHIARIMENTO SUL PROTOCOLLO ANTIRAZZISMO – «Sì, certo, ho mandato un messaggio, ma quel messaggio è stato del tutto travisato. Ho sempre detto che mi aspetto un ambiente di rispetto. Non mi aspetto il razzismo, da nessuna parte, anzi, sarà una sorpresa se dovesse succedere. Io sono il primo ad alzarmi contro questo tipo di atti. Mi hanno chiesto cosa succederebbe se dovesse verificarsi un episodio e io ho risposto che c’era un protocollo, tutto qui. Ma non mi aspetto nulla di tutto questo domani».

Il confronto tra i due allenatori nasce quindi soprattutto da una diversa interpretazione delle dichiarazioni iniziali di Tuchel, che ha ribadito di non aspettarsi episodi di razzismo.

Archiviata almeno sul piano delle intenzioni la polemica, l’attenzione torna adesso sul campo: Spagna e Inghilterra si contendono il primato del girone di Nations League, in una sfida che si preannuncia particolarmente intensa.